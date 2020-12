Vanessa Demouy critiquée sur la Toile : sa solution pour gérer les attaques

Les célébrités n'ont pas le droit à l'erreur sinon elles sont vite rappelées à l'ordre. Vanessa Demouy, la star de "Demain nous appartient" et "ici tout commence" en a bien conscience. Très présente sur les réseaux sociaux, elle fait également très attention à ce qu'elle partage avec ses abonnés. Étant une personnalité publique, elle doit montrer le bon exemple, surtout qu'elle sait qu'elle est suivie par de jeunes personnes. Si elle est souvent la cible de nombreux détracteurs comme chaque artiste, elle ne fait pas vraiment attention aux commentaires négatifs. Pour elle, ils n'ont pas d'importance. Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Vanessa Demouy a tout d'abord confié : "Je sais aussi qu'il y a de très jeunes personnes qui me suivent donc c'est la maman qui prend le dessus sur la comédienne ou même sur la femme."

"des punks de bac à sable"

En tout cas, lorsqu'elle fait face à des détracteurs sur les réseaux sociaux, l'actrice de "Demain nous appartient" a une solution radicale pour passer outre et ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Elle ne répond pas, elle préfère l'option "bloquer" ou "supprimer". Elle a expliqué : "Je ne rentre même plus dans des discussions stériles et inutiles avec des gens qui cherchent leur minute de gloire en créant des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Je ne leur offre même pas cette tribune-là", tout en ajoutant "J’ai connu tellement pire que sincèrement non. Ce sont des petits joueurs, c'est souvent ça que je me dis, ça me fait rire. Ce sont des punks de bac à sable pour moi." Vanessa Demouy ne se laisse pas abattre par toute cette haine alimentée sur les réseaux sociaux. Un bel état d'esprit.

Par Solène Sab