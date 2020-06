Vanessa Demouy et Philippe Lellouche : une rare photo de leur fils Solal dévoilée

Ce lundi 1er juin, Philippe Lellouche a malgré lui fait la une de l’actualité. La radio RMC a en effet annoncé l’arrêt immédiat de son émission intitulée "Lellouche à l’affiche" après seulement une saison. Au lendemain de cette soudaine annonce, c’est son ex-femme, Vanessa Demouy qui fait le buzz après avoir publié un rare cliché de leur fils de 17 ans sur Instagram.

Entre l’actrice et l’animateur, tout commence à l’été 2001. En couple et fous amoureux, ils deviennent parents d’un garçon prénommé Solal en mai 2003. Le 26 juin 2010, ils se marient à Douchy (45) et moins d’un an après leur union, Vanessa Demouy donne naissance à leur deuxième enfant, une fille prénommée Sharlie. Après quinze ans de romance sans une ombre au tableau, le couple se sépare en 2016. S’ils n’ont jamais dévoilé les raisons exactes de leur rupture, tout porte à croire que c’est l’infidélité de Philippe Lellouche qui soit à l’origine de leur séparation.

Solal, 17 ans, est le portrait craché de sa maman

Si Philippe Lellouche a rapidement fait refait sa vie et est d’ailleurs papa d’un petit garçon né de sa relation avec sa nouvelle compagne, Vanessa Demouy elle, est désormais en couple avec un nouvel homme. Ce mardi 2 juin 2020, l’actrice de 47 ans a néanmoins décidé de mettre à l’honneur son fils de 17 ans en publiant une rare photo sur Instagram.

"Aujourd’hui tu démarres ton premier job d’été… Ça y est, tu t’envoles… je suis fière de toi…. je pense fort fort à toi" a écrit la comédienne en légende de ce cliché où mère et fils apparaissent côte à côte. Ravis de découvrir le minois de Solal, les internautes n’ont pas manqué de pointer du doigt la ressemblance entre le jeune homme et son illustre maman.



Par E.S.