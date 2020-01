Vanessa Demouy : sa mise au point cash sur les rumeurs de chirurgie esthétique

En avril 2019, Vanessa Demouy donnait une interview à Allo Ciné dans le cadre de son retour dans "Demain nous appartient", la série phare de TF1. "Je savais que mon personnage serait amené à revenir. Après, 'Quand ? Comment ? À quel sauce il va être croqué ?', ça c'est toujours un peu une surprise. Mais je savais que Rose avait vocation à revenir", confiait-elle.

Dans la foulée, l'ex-compagne de Philippe Lellouche évoquait sa collaboration avec Ingrid Chauvin, l'une des stars du programme. "Ça a été une découverte artistique, car avant qu'on se connaisse un peu mieux, nous avions surtout une relation de travail. Et c'est très agréable de travailler avec des gens professionnels, constants, souriants, bienveillants, et aimables. Ça fait du bien. C'est une très bonne camarade de jeu (...) Elle est constamment dans la bienveillance et à l'écoute. Elle veut que tout se passe bien tout le temps".

"Foutez-moi la paix..."

Plus de deux mois après avoir poussé un coup de gueule sur son divorce, Vanessa Demouy a remis le couvert. Mais cette fois-ci, c'est contre les rumeurs de chirurgie esthétique que la comédienne a exprimé son ras-le-bol. En effet, elle a posté un message sur Instagram en légende d'un selfie sur lequel elle dévoile son visage en gros plan.

"Aux vues de certains 'articles', je me dois de préciser que non, je ne suis pas liftée (enfin pas encore, un jour peut-être). Si on voit moins mes rides sur certaines photos, c'est juste une question de lumière... Alors soyez gentils, foutez-moi la paix avec mon physique trop comme ci, ou pas assez comme ça !! J'ai 46 ans et je vous... aime !" a-t-elle confié.

Par Non Stop People TV