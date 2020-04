Vanessa Paradis : les internautes choqués par son appartement dans Quotiden

Vanessa Paradis était invitée sur le plateau de Quotidien pour parler de son confinement. La chanteuse a livré des détails sur sa vie de tous les jours. Il y a quelques jours, elle fêtait les 18 ans de son fils dans la joie et la bonne humeur : "C'était vachement bien, on pouvait pas faire de grosses courses, faire une grosse, fête, alors on a fabriqué des cadeaux, écrit une petite chanson, c'était vachement bien même s'il manquait plein de monde !".

Elle confie avoir "fait un effort pour vous ce soir" en se maquillant et en mettant une robe, étant donné que d'habitude elle porte plutôt "joggings et pyjamas". Afin d'être au calme pendant ce live, Vanessa Paradis s'est installée dans une pièce qui semble être sa chambre.

une décoration qui laisse perplexe

Mais un détail n'a pas échappé aux internautes. La décoration de la pièce dans laquelle elle se trouve. En effet, ils ont été nombreux à réagir à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y sont pas allés de main morte.

"On dirait un mix entre un vieil HLM et une chambre d'hôtel", d'autres se sont demandés si les huissiers n'étaient pas passés par là. La tête de lit, qui ne semble pas de première jeunesse a également fait beaucoup jaser.

De nombreux internautes ont pris la défense de Vanessa Paradis en rivalité avec Elsa quand elle était ado, au vu de l'ampleur de la polémique sur les réseaux sociaux. "Vanessa Paradis qui se fait tacler parce que la chambre dans laquelle elle filme a l'air simple…Si elle filmait d'un palais vous seriez en train de rager…toujours ce besoin de critiquer".

Vanessa Paradis elle s’est faite saisir par les huissiers récemment ? #quotidien pic.twitter.com/ELRK0jQFPm — baptou (@baptistecsn) April 22, 2020

Apparemment Vanessa Paradis dors actuellement dans un lit d’enfer... pic.twitter.com/gogMftO6tB — Cameron W (@cameronw08) April 22, 2020

Elle est coincée à l’Ibis Budget Vanessa Paradis ? #Quotidien — Victor Lefranc (@VictorLefranc) April 22, 2020

Par J.F.