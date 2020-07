Vanessa Paradis : pourquoi l’actrice a failli ruiner la vie amoureuse de Florent Pagny

Ce lundi 6 juillet 2020, M6 diffuse le film "L’Arnacoeur" dans lequel Vanessa Paradis donne la réplique à Romain Duris. Dans ce long-métrage sorti en 2010, l’actrice de 47 ans campe le rôle de Juliette, une riche héritière qui file le parfait amour avec un bel Anglais. Sa famille embauche alors Alex (Romain Duris) pour la séduire et la détourner de son petit ami actuel…

Un rôle qui semblait écrit pour Vanessa Paradis qui au cours de sa vie, a connu bien des histoires d’amour. Si elle est mariée depuis 2018 au réalisateur Samuel Benchetrit, tout le monde se souvient de sa longue relation avec Johnny Depp. De cette romance de 14 ans sont en effet nés ses deux enfants Lily-Rose et Jack John Christopher.

Vanessa Paradis a également été en couple avec Benjamin Biolay, Lenny Kravitz ou encore Stanislas Merhar. Sans oublier son couple un brin polémique avec Florent Pagny. En 1988, la jolie blonde devient en effet la compagne du chanteur alors qu’elle n’a que 15 ans (Florent Pagny a 26 ans). En 1991, après trois ans de passion, la chanteuse, actrice et mannequin met fin à leur idylle.

Vanessa Paradis a hanté Florent Pagny

Florent Pagny a d’ailleurs eu bien du mal à se remettre de cette séparation. En octobre 2019, le chanteur s’était d’ailleurs confié sur le sujet dans les colonnes de Gala et expliqué comment Vanessa Paradis a failli détruire le début de relation avec celle qui est toujours son épouse, Azucena Camano : "Quand je la rencontre, je ne suis plus dans la lumière. Je suis même au fond du trou, on dit que je suis fini. D’ailleurs j’apprends par elle ce que l’on dit dans mon dos. Sur le moment, ça pique un peu les oreilles. On lui parle de Vanessa…".

Si la belle Azucena entend beaucoup parler de cette Vanessa qui a brisé le cœur de Florent Pagny, elle finit par lui donner une chance… et voilà aujourd’hui 26 ans qu’ils filent le parfait amour. Mariés depuis 2006, Azucena Camano et Florent Pagny sont les heureux parents d’Inca (23 ans) et Aël (20 ans).

Cela fait 26 ans que Florent Pagny et son épouse Azucena filent le parfait amour. Une romance qui dure mais qui n’a pas forcément été évidente au début. Après leur rencontre, le fantôme de Vanessa Paradis - l’ex du chanteur - est venu compliquer leur idylle naissante.

Par E.S.