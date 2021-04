Véronique Genest : ce jour où elle a décidé de perdre du poids (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe présente du lundi au vendredi son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Ce mercredi 21 avril 2021, il reçoit Jennifer Lauret, comédienne de 41 ans que les téléspectateurs ont déjà vu dans plusieurs séries françaises, comme "Une famille formidable" ou "Camping Paradis". Lors de cet entretien, elle a évoqué différents sujets, notamment sa participation en 2013 à "Splash : le grand plongeon". Une émission pour laquelle elle a touché 25 000 euros, mais dont elle ne garde pas un très bon souvenir. "L'expérience en elle-même, ce n'était pas un choix très judicieux de ma part (...) La façon dont ça a été fait, la totalité de l'émission, et puis d'ailleurs, ça n'a pas marché", a-t-elle dit.

Dans ce même échange, Jennifer Lauret est revenue sur sa collaboration avec Véronique Genest dans la série "Julie Lescaut" diffusée de 1992 à 2014 sur TF1. "C'est vraiment quand la série s'est arrêtée qu'on s'est rapprochées avec Véronique Genest, qu'on a créé un lien (...) On est parties en vacances ensemble, on se donne des nouvelles régulièrement, on s'appelle", a-t-elle confié. Et que pense-t-elle des polémiques dans lesquelles elle s'est retrouvée ces dernières années ? "Je ne suis pas dans le jugement. On sait comment elle est, on sait qu'elle n'a pas la langue dans sa poche (...) C'est une passionnée (...) Tout lui tient à coeur", a-t-elle répondu.

"Elle n'est pas au régime, elle vit"

Au début des années 2010, Véronique Genest a pris beaucoup de poids. À l'époque, la comédienne avait révélé avoir pesé jusqu'à 100 kilos. En 2017, elle avait décidé de se prendre en main. Ainsi, l'héroïne de "Julie Lescaut" avait réussi à perdre 36 kilos. Sur Non Stop People, elle avait évoqué cette perte de poids. "Je me maintiens, je me sens bien. J'ai eu des nouvelles clés pour continuer à ne pas reprendre de poids", disait-elle.

Jennifer Lauret a vécu sa perte de poids. Dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, elle a dévoilé à quel moment la comédienne a décidé de se lancer dans cette remise en forme. "Ça a été lancé quand on est rentré de Tel-Aviv - on était en vacances ensemble en Israël - et elle n'en pouvait plus. Elle a dit : 'Stop. Je ne peux plus. Il faut que je fasse quelque chose'. Elle a trouvé cette solution et on l'a vue se transformer de semaine en semaine. Elle gère ça nickel. Elle n'est pas au régime, elle vit", a-t-elle dit.

