Véronique Genest : cette célèbre émission de TF1 qu’elle a refusée

Entre Véronique Genest et TF1, ce n’est pas l’amour fou. Depuis que l’actrice s’est fait recaler du casting de "Demain nous appartient" il y a trois ans, l’actrice est en froid avec le groupe. Même si Véronique Genest n’était pas fan du rôle proposé par la production de la série - elle devait jouer la mère d’Ingrid Chauvin - la comédienne star de "Julie Lescaut" s’attendait à un geste de la part de TF1. "La moindre des choses, ça aurait été de me dédommager. Mais non, ils m'ont conseillé de les attaquer. Mais attaquer TF1, c'est prendre le risque de tout perdre. C'est honteux. Avant, ça comptait une parole", s’était-elle indignée dans les pages du "Parisien".

La guerre est finie avec TF1 ?

Si Véronique Genest est en froid avec TF1, l’actrice a tout de même reçu une proposition de la chaîne l’an dernier. Comme elle le révèle dans les colonnes du "Parisien" ce lundi 21 septembre 2020, Véronique Genest a été approchée pour participer à l’émission "Stars à nu", diffusée en février. Une émission pour la bonne cause puisque toutes les célébrités participantes ont accepté de s’afficher nues pour encourager au dépistage du cancer du sein. Si Firmine Richard, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga, Alessandra Sublet et Marine Lorphelin avaient répondu à l’appel, Véronique Genest a préféré décliner l’offre. "Le théâtre me donne la possibilité de refuser ce que je n'ai pas envie de faire, des émissions qu'on me propose", explique la comédienne de 64 ans. Sans citer "Stars à nu", Véronique Genest indique qu’elle aurait pu accepter certains projets "si on me les avait proposés il y a trente ans". "Il y en a une [émission, ndlr] où il fallait un peu se dénuder pour des causes…", souligne-t-elle encore.

