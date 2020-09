Véronique Genest : pourquoi elle a décidé de perdre du poids (Exclu vidéo)

Au début des années 2010, Véronique Genest a pris beaucoup de poids. À l'époque, la comédienne avait révélé avoir pesé jusqu'à 100 kilos. En 2017, elle avait décidé de se prendre en main. Ainsi, l'héroïne de "Julie Lescaut" avait réussi à perdre 36 kilos. Sur Non Stop People, elle avait évoqué cette perte de poids. "Je me maintiens, je me sens bien. J'ai eu des nouvelles clés pour continuer à ne pas reprendre de poids", disait-elle. En juin 2019, elle se confiait à TV Mag sur ce sujet. "J'en avais marre d'être grosse. Ce n'est pas ma nature", déclarait-elle.

Ce mardi 29 septembre, Véronique Genest est l'invitée d'Evelyne Thomas dans sa nouvelle émission sur Non Stop People. La comédienne est revenue sur ses problèmes de poids, révélant pourquoi dans le passé, elle en a pris autant : "J'ai grossi parce qu'il y a eu des problèmes dans ma famille, de maladie, d'un proche, de beaucoup de soucis, du décès de Mouss Diouf, des tonnes de choses comme ça qui ont fait que j'ai eu un blocage. C'était à partir de 2013, par là... J'ai grossi. J'ai vraiment commencé à avoir des problèmes de poids quand j'ai arrêté de fumé. J'ai arrêté en 2001 ou 2002 (...) J'ai pris 18 kilos", a-t-elle dit.

"J'avais de vrais problèmes"

Dans la suite de cet échange intimiste, Véronique Genest a confié que sa prise de poids a eu un impact dans son travail avec les producteurs, et dans la rue avec le regard des anonymes. "Je pense que les producteurs n'osent pas vous le dire, même s'ils en parlent sûrement entre eux, en secret (...) Les gens dans la rue, c'est l'intérieur qui compte. Ça dépend des gens", a-t-elle expliqué.

Véronque Genest a ensuite dit ce qui l'a "vraiment" décidée à perdre du poids. "C'est la santé. Tout d'un coup j'avais de vrais problèmes pour bouger, pour marcher, de dos, de chevilles, de genoux... Des problèmes qui devenaient vraiment compliqués. J'étais en eau tout le temps dès que je faisais un mouvement, ça me fatiguait. Je trouvais que ça me mémérisait", a-t-elle raconté.

L'intégralité de cette interview est à retrouver ce mardi 29 septembre à 12h30 sur Non Stop People, Canal 82.

Par Non Stop People TV