Véronique Genest : pourquoi la mort de son frère lui est insurmontable

Le 6 novembre dernier, Véronique Genest était l'invitée de Jacques Sanchez dans "Face aux médias", émission diffusée sur Non Stop People. L'actrice était venue dans le cadre de la promotion de son nouveau livre "Mes arrêts sur images" sorti le 2 octobre dernier aux éditions Flammarion. En plus d'avoir révélé son salaire colossal dans "Julie Lescaut" - la série de TF1 diffusée de 1992 à 2014 - la comédienne a évoqué la mort de son frère, décédé du sida en 1993.

"Il est de la grande fournée des disparitions (...) De tous ses amis, qui étaient aussi les miens, c'est comme si on mettait 60 personnes dans une pièce et que cinq ans après, il n'y en ait plus que 2. Mon frère a été un des derniers à s'en aller". Et de poursuivre : "Moi, j'étais horriblement meurtrie de son départ et horriblement heureuse aussi, en même temps pour lui".

L'écriture comme thérapie

Dimanche 19 janvier 2020, Véronique Genest s'est une nouvelle fois confiée sur la mort de son frère dans les colonnes de L'Union. Elle a ainsi expliqué pourquoi elle n'arrive pas à surmonter cette épreuve. "Ça fait 26 ans qu'il est parti et je n'arrive pas à faire le deuil. Ça paraît con... hein", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "C'est très compliqué, je suis révoltée (...) J'enrobe mon écriture dans une sorte de chewing-gum pour ne pas que ça me fasse mal. Si ça peut aider des gens à partager leur douleur, c'est très bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'écrire ce livre".

