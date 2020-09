Véronique Genest : Sa grosse colère contre TF1 et Demain nous appartient

Véronique Genest a la rancœur tenace ! Invitée au micro de "Culture médias" sur Europe 1, ce mercredi 16 septembre 2020, l’actrice a réglé ses comptes avec la chaîne qui l’a rendue célébre. Alors qu’elle a empoché 200 000 euros par épisode de "Julie Lescaut" entre 1992 et 2014, la comédienne n’est pas prête de faire son retour sur la une, et pour cause… Alors qu’elle aurait dû intégrer le casting du feuilleton "Demain nous appartient", c’est sans explication que le rôle lui a été retiré.

"On m'a proposé 'Demain nous appartient', j'avais dit non parce que je ne voulais pas faire une quotidienne et puis j'ai vu le producteur", commence-t-elle par expliquer. Après qu’ "il a insisté très lourdement", avoir lu le scénario et "qu’il m'a donné des assurances comme quoi je pourrais avoir les scénarios", elle accepte de jouer dans la série. "Il y avait deux mois de visibilité puis tous les cinq jours. J'ai accepté, j'ai négocié mon contrat, puis il a été viré", déclare Véronique Genest.

"On n'a plus qu'à crever la bouche ouverte"

"On a continué à m’entretenir dans l'illusion de ce rôle qui avait reculé dans le temps (…) et j'ai appris par Internet que ce n'était pas moi qui le faisais". Très en colère, elle lance : "Je suis désolée, mais je le réitère, ils m'ont fait perdre neuf mois de ma vie, parce que j'ai abandonné une pièce de théâtre et que dans notre métier, si on ne prévoit pas un an à l'avance, on se retrouve le bec dans l'eau et on n'a plus qu'à crever la bouche ouverte".

Regrettant le comportement de ses anciens patrons, elle déplore : "Ce qui juste moi me fait de la peine toujours, c'est que TF1, à chaque fois que les journaux titrent : 'Ils m'ont fait perdre neuf mois de ma vie' (après avoir raté ce rôle, ndlr), au lieu de me dire : 'On est vraiment désolé', ils se fâchent avec moi en disant que je n'ai pas à dire des choses comme ça". Voilà qui est dit !

Par C.F.