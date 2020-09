Véronique Genest sur l'islam : pourquoi elle ne regrette pas son tweet polémique (Exclu vidéo)

Lundi 28 septembre, Evelyne Thomas a présenté sa toute nouvelle émission sur Non Stop People. Chaque jour, du lundi au jeudi, la présentatrice de "C'est mon choix" reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur les moments forts de sa carrière. Après Djibril Cissé, l'animatrice reçoit ce mardi 29 septembre Véronique Genest, l'héroïne de "Julie Lescaut", série qui a cartonné sur TF1 il y a quelques années.

Pendant cet échange, la comédienne a accepté de revenir sur sa prise de poids survenue au début des années 2010. "J'ai grossi parce qu'il y a eu des problèmes dans ma famille, de maladie, d'un proche, de beaucoup de soucis, du décès de Mouss Diouf, des tonnes de choses comme ça qui ont fait que j'ai eu un blocage. C'était à partir de 2013, par là... J'ai grossi", a-t-elle dit.

"Je n'ai aucun problème"

Dans ce même entretien, Evelyne Thomas a évoqué le "bad buzz" de Véronique Genest avec l'Islam. En 2012, l'actrice avait posté sur Twitter le message suivant : "L'Islam est dangereux pour notre démocratie". Un tweet qui avait à l'époque fait couler beaucoup d'encre. La présentatrice star de "C'est mon choix" a voulu savoir si les critiques l'ont touchée après la publication de ce tweet polémique. "Non", a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "Je fais mon métier. Dans mon métier, ça a toujours continué à marcher (...) Je n'ai pas de problèmes avec les gens dans la rue. Ce qui se passe médiatiquement, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qu'on vit. Je n'ai aucun problème".

Pendant l'éclatement de l'affaire, Véronique Genest a confié avoir "été défendue par beaucoup de gens". "Je ne regrette rien. Je regrette quand je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Je ne vois pas ce qu'il y a de négatif à dire les choses auxquelles on croit", a-t-elle poursuivi. Aujourd'hui, Véronique Genest l'assure : elle ne tweet plus sur l'Islam. "Il y a plein d'autres trucs plus intéressants en ce moment", a-t-elle conclu.

Par Non Stop People TV