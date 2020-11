Véronique Jannot en larmes après la tendre déclaration de sa fille dans La Boite à Secrets

Vendredi 6 novembre 2020, France 3 diffusait un numéro inédit de "La Boite à Secrets" en prime-time. Parmi les invités, Faustine Bollaert recevait Kendji Girac, Serge Lama et Véronique Jannot. Une émission riche en émotions, comme ont pu le constater les téléspectateurs. Notamment quand Kendji Girac n’a pu s’empêcher de verser une petite larme quand sa mère Carmen a débarqué sur le plateau. Accompagnée de la chanteuse Jenifer, la maman de Kendji Girac a interprété un extrait du titre "Les Yeux de La Mama". Mais ce n’est pas le seul moment où les invités ont du sortir leurs mouchoirs ! Véronique Jannot peut en témoigner.

"Je me sens chanceuse d'avoir une mère comme toi"

La comédienne et chanteuse n’a su contenir son émotion lorsque Faustine Bollaert a dévoilé un tendre message de la fille adoptive de Véronique Jannot, Migmar. "Je voulais que tu saches à quel point je me sens chanceuse d'avoir une mère comme toi. Tu es magnifique, aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu dois savoir à quel point tes chansons m'ont fait rêver quand j'étais en Inde. Alors que je ne comprenais pas le Français, j'écoutais tes chansons en boucle avec le MP3 que tu m'as offert, à commencer par ‘Désir Désir’. Quand je suis arrivée en France, j'ai appris cette chanson par coeur", a déclaré Migmar. Si la déclaration d’amour de Migmar est très émouvante, son histoire l’est d’autant plus. C’est en 2013 que Véronique Jannot adopte officiellement la jeune fille. Elles se sont rencontrées en Inde lors d’un voyage de la comédienne pour l'association "Graines d'avenir". Véronique Jannot n’a pas eu d’enfant par voie naturelle à la suite d’un cancer de l’utérus quand elle n’avait que 22 ans.

Par Matilde A.