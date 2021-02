Vianney choqué par une séquence à l’Assemblée nationale, il se lâche dans Quotidien

Ce vendredi 5 février 2021, Yann Barthès était aux commandes d’un nouveau numéro de "Quotidien" sur TMC. L’animateur recevait Cécile Duflot venue évoquer son combat pour l’écologie mais aussi Vianney, qui rejoint dès ce samedi 6 février 2021 le jury de la nouvelle saison de "The Voice". Venu en faire la promotion, Vianney a réagi à une séquence qui a fait couler beaucoup d’encre cette semaine. Mardi 2 février dernier, lors d’une séance à l’Assemblée nationale, la députée Mathilde Panot a été qualifiée de "poissonnière" par un opposant. Une remarque jugée "sexiste" et qui ne passe pas. Le lendemain, Mathilde Panot a envoyé un courrier au président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour réclamer une sanction.

"Oh les bâtards"

À l’origine de la remarque, Pierre Henriet, député de Vendée, a présenté ses excuses sur Twitter. "Mathilde Panot passe son temps à vociférer à la tribune et à couper la parole. J'étais excédé et mon propos n'est en rien une injure encore moins sexiste, c'est une expression pour dénoncer son comportement comme je le fais aussi pour ses collègues masculins. Si elle se sent à tort insultée, je la prie de bien vouloir m'excuser. Au passage, je remercie ses camarades "insoumis" pour les centaines d'insultes dont ils me couvrent - de quel côté donc est le mépris ?", a-t-il écrit. Dans "Quotidien", Yann Barthès est revenu sur cet incident en diffusant les images. Vianney n’a pas manqué de réagir. "Oh les bâtards ! C'est vrai que j'ai dit 'les bâtards' … Le mec, il a mon âge, c'est ça que je trouve dommage ! Je croyais que c'était un truc de vieux maintenant. Il ne faut pas garçon, c'est fini maintenant ! Nous, on a arrêté ce genre de truc", a déclaré le chanteur de 29 ans et compagnon de Catherine Robert.

Par Matilde A.