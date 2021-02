Vianney en couple : retour sur sa rencontre avec Catherine Robert

C'est une nouvelle saison que les fidèles de "The Voice" s'apprêtent à découvrir ce samedi 6 février sur TF1. Alors que Marc Lavoine et Amel Bent rempilent dans leurs rôlés de jurés, Florent Pagny fait son retour dans le télé-crochet après deux ans d'absence. Quant à Vianney, il est le petit nouveau de cette édition 2021. Une nouvelle qu'il avait officialisée en août dernier sur sa page Instagram. Lors de la conférence de presse qui a eu lieu le 22 décembre en vidéoconférence, le chanteur de 29 ans a expliqué pourquoi il a pris son temps avant d'accepter la proposition de la chaîne.

"C'était peut-être un peu tôt avant. J'avais besoin de travailler en studio pour d'autres. Faire ce qu'on essaye de faire ici : guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique. Autant, je ne suis pas très à l'aise avec la télévision, autant la musique, c'est mon truc, ça me fait me sentir bien", disait-il. Et de poursuivre : "Il y a ici quelque chose de très familial, et je l'ai découvert en arrivant dans 'The Voice'. On a beaucoup discuté avec Matthieu Grelier (directeur des programmes d'ITV Studios France, NDLR) et les gens qui s'occupent de cette émission et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter". En novembre dernier, l'interprète de "Moi aimer toi" s'affichait pour la première fois dans le célèbre fauteuil rouge de l'émission via un cliché posté sur Instagram (voir ci-dessous).

Une officialisation en 2016...

Côté coeur, Vianney file le parfait amour avec Catherine Robert, une violoncelliste qu'il a rencontrée en 2016. Le couple avait officialisé sa relation en juin de la même année, lors du match qui opposait Andy Murray à Novak Djokovic lors du tournoi de Roland-Garros. Depuis, les amoureux enchaînent les apparitions dans les tribunes du tournoi sportif. Ils ont aussi été vus au Parc des Princes. Tous les deux passionnés de musique, ils ont partagé la scène à plusieurs reprises, une première fois lors de la finale de "The Voice" en mai 2018, une seconde fois en décembre dernier, lors de la 22e édition des NRJ Music Awards, là où le chanteur a interprété son dernier single, "Beau-papa".

Un titre qu'il a écrit en hommage à la fille de sa compagne, âgée de 9 ans. En septembre dernier, invité de "C à Vous" sur France 5, il s'était confié sur la relation beau-papa/belle-fille qu'il entretient avec elle. "J'ai vraiment découvert qu'on pouvait avoir énormément d'amour pour un enfant qui n'est pas génétiquement le sien. D'avoir un enfant qu'on se met à aimer alors qu'on ne l'a pas engendré, je vous assure que quand on est fait des chansons, on est obligés d'en parler", disait-il.

Par Non Stop People TV