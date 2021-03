Vianney (The Voice 2021) : sa coupe de cheveux moquée par un internaute, il réplique

La dixième saison de "The Voice" a démarré sur TF1. En effet, le 6 février dernier, les fidèles du programme ont pu découvrir la toute première session des traditionnelles auditions à l'aveugle. Une pluie de performances que les quatre coachs n'ont eux aussi pas manqué. Si Marc Lavoine et Amel Bent ont repris place dans leurs fauteuils rouges, Florent Pagny a signé son grand retour dans l'émission après deux ans d'absence. Quant à Vianney, le chanteur de 30 ans a fait ses premiers pas sur la scène du télé-crochet. Des débuts salués par les internautes qui n'ont pas manqué de souligner à quel point ils ont aimé la pertinence de ses commentaires à chaque prestation.

C'est en août dernier que Vianney a officialisé sa participation dans "The Voice" dans un long message posté sur sa page Instagram. "Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu deux ans de pause, à travailler pour des artistes merveilleux. Il m'a fallu ces moments d'écriture, de réalisation, d'échanges et de studio pour comprendre, comme essayer de tirer le meilleur d'un artiste était une mission qui me rendait heureux. Il m'a fallu du temps, mais je suis sorti de ma grotte et l'on m'a de nouveau proposé les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça", disait-il.

"Les cheveux, c'est un sujet tabou..."

Si son attitude sur le fauteuil rouge a fait jaser, Vianney a aussi fait parler de lui pour sa coupe de cheveux. En effet, le 1er mars dernier, un internaute a posté sur Twitter le message suivant en légende d'une photo représentant le chanteur. "Je suis en deuxième année d'école de commerce et j'ai lancé ma start-up de chaussettes connectées qui m'envoient une notification quand elles sont trouées".

Une blague visant sa coupe de cheveux qui n'a pas manqué de faire réagir le principal intéressé sur Instagram. "Croyez en vos rêves, la barbe c'est une question de temps. Les cheveux, c'est un sujet tabou par contre merci", a-t-il écrit.

Par Clara P