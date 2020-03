Victoria Abril méconnaissable : que devient-elle après son arrêt maladie ?

En juin 2018, Victoria Abril annonçait son départ de la série "Clem" après sept années passées dans la peau de Caroline Boissier. Une annonce à laquelle les fans ne s'attendaient pas forcément et qui a beaucoup fait parler. Depuis, la comédienne à l'accent espagnol si chantant a joué dans la saison 7 de "Caïn" et "Trois Noëls", une mini-série Netflix, et dans un film espagnol d'Alvaro Diaz Lorenzo attendu courant 2020. Alors qu'elle devait se produire au théâtre dans "Elle & Lui", Victoria Abril a été contrainte d'annuler fin 2019. Une nouvelle annoncée sur le site de Jean-Marc Morandini. A en croire les photos postées sur son compte Instagram, Victoria Abril semble aller mieux. Fin février elle était présente au Aswan International Women Festival et n'est pas passée inaperçue !

Elle sera dans "Le Grand Restaurant 3"

L'actrice de 60 ans est arrivée vêtue d'une longue robe verte claire et d'un manteau de la même couleur, elle arborait également une coupe de cheveux bien différente de d'habitude. La muse de Pedro Almodovar a posé devant les photographes avec un carré blond rosé et une frange. Une coupe moderne qui lui allait à ravir. Souriante, pétillante, magnifique…Victoria Abril aime la mode – elle était présente lors du dernier défilé de Jean-Paul Gauthier – et le montre sur tapis rouge. Robe en jean, ombrelle assortie, tenue moulante, elle ose tout et tout lui va. Côté français, l'ancienne actrice de "Clem" est attendue dans "Le grand Restaurant 3" de Pierre Palmade. Ce mardi 10 mars, les téléspectateurs de "Capitaine Marleau" la retrouveront dans le rôle d'une nonne aux côtés d'Irène Jacob sur France 3 à partir de 21h05.

Par Non Stop People TV