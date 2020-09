Vincent Cassel : Maïa Mazaurette (Quotidien) le tacle après la polémique Énorme

Alors que les salles de cinéma commencent à se remplir à nouveau, deux films français sont en ce moment au coeur de vives polémiques. Si Omar Sy a été éplingé sur les réseaux sociaux pour son rôle dans le film "Police", Marina Foïs et Jonathan Cohen ont quant à eux été pointés du doigt durant la présentation de leur film "Enorme" dans l'émission "Quotidien".



Venus assurer la promotion de ce long-métrage dans lequel ils se donnent la réplique pour jouer un couple qui s'apprête à avoir un enfant, les deux acteurs ont en effet vécu un gros moment de gêne quand la chroniqueuse Maïa Mazaurette a dézingué le scénario. "Le personnage prémédite une grossesse forcée, un événement pas banal dans la vie d’une femme et qui peut potentiellement tuer une femme... Légalement, il n'y a pas de qualification pénale pour la fécondation forcée, mais il y a entrave à l'IVG, donc deux ans de prison, et 30 000 euros d'amende" avait lancé la chroniqueuse face aux acteurs et face à Yann Barthès.

Vincent Cassel s'en mêle

Face à la polémique grandissante, Vincent Cassel n'a pas hésité à prendre la défense du film. L'acteur de 53 ans a en effet réagi sur le plateau de l'émission "C à vous" : "J'ai vu l'autre jour une émission dont je ne citerai pas le nom, où on faisait un procès sur le sujet du film, on disait 'Ça dans la vie, on payerait tant, il y aurait tant d'années de prison', etc... Où est-ce qu'on est, là ? On est où ? C'est des procès d'intention perpétuels, il faudrait que tout soit à niveau, pour ne déranger personne, mais c'est pas possible en fait !" a-t-il déclaré avant de lancer : "Je me rends compte qu'au moment où je le dis, je vais me faire niquer demain sur les réseaux, haha !"

Maïa Mazaurette LUI répond

Ce mardi 8 septembre 2020, Maïa Mazaurette a en effet répondu à l'acteur sur Twitter : "Scoop : l'acteur principal de La Haine pense que le cinéma ne peut pas interroger le réel. Et pour la 1000e fois : je n'ai jamais voulu faire de procès d'intention à Énorme. J'ai juste profité d'une *fiction* pour rappeler que *dans la vraie vie*, on n'a pas le droit d'empêcher une femme de disposer de son corps. En tant qu'autrice de fiction moi-même, le contraire serait étonnant. Je suis désolée pour Marina Foïs et Jonathan Cohen qui se retrouvent à gérer tout ça."



Scoop : l'acteur principal de "La Haine" pense que le cinéma ne peut pas interroger le réel. https://t.co/YAnGirPKyw — Maïa Mazaurette (@MaiaMazaurette) September 8, 2020

Par E.S.