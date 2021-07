Vincent Cerutti hospitalisé en urgence : il raconte tout sur Instagram

Le week-end du 10 juillet 2021 a été mouvementé pour Vincent Cerutti. L’animateur de 40 ans a vécu une belle frayeur. Admis aux urgences samedi 10 juillet 2021, le compagnon d’Hapsatou Sy a donné de ses nouvelles ce lundi aux alentours de 19H en postant deux photographies sur son compte Instagram : l’une montrant son bras perfusé, l’autre sur laquelle Vincent Cerutti affiche une mine fatiguée. De quoi inquiéter ses nombreux abonnés. Après avoir remercié le personnel soignant qui l’a pris en charge pour son "formidable accueil" et son "professionnalisme", Vincent Cerutti a expliqué les raisons qui l’ont conduit à se faire hospitaliser en urgence.

"Plus de peur que de mal"

"Je suis arrivé aux urgences samedi à 16h pour un départ le dimanche matin à 5h", a d’abord expliqué l’ancien animateur de "Danse avec les stars" (TF1). Il a ensuite précisé que ce sont des "céphalées aiguës et permanentes", un "mal au ventre et des douleurs dans les jambes". Le papa d'Abbie (4 ans) et d'Isaac (1 an) a alors subi de nombreux examens médicaux. Finalement, Vincent Cerutti souffrait d’une Intoxication alimentaire. "Ils pensaient à une méningite... !? Bref... analyse de sang, test PCR radio des poumons, scanner cérébral et enfin 3 ponctions lombaires plus tard : le verdict !? Intoxication alimentaire qui aura été la cause de la déshydratation qui engendra très vite les maux de têtes et le reste ! Plus de peur que de mal", a affirmé l’animateur.

Par Matilde A.