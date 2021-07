Vincent Cerutti sorti de l'hôpital : nouvelles sur sa santé et retrouvailles avec Hapsatou Sy

Vincent Cerutti a passé le week-end du 10 juillet aux urgences. Une nouvelle qu'il a annoncé sur sa page Instagram deux jours après. En légende de deux photos - l'une montrant son bras perfusé, l'autre sa mine fatiguée - l'ancien animateur de "Danse avec les stars" a révélé les raisons qui l'ont conduit à se faire hospitaliser en urgence.

"Je suis arrivé aux urgences samedi à 16h pour un départ le dimanche matin à 5h. J'avais des céphalées aiguës et permanentes, mal au ventre (…) et des douleurs dans les jambes. Ils pensaient à une méningite… !? Bref… Analyse de sang, test PCR, radio des poumons, scanner cérébral et enfin 3 ponctions lombaires plus tard : le verdict !? Intoxication alimentaire qui aura été la cause de la déshydratation qui engendra très vite les maux de têtes et le reste ! Plus de peur que de mal", a-t-il écrit, avant de remercier le personnel soignant qu'il l'a pris en charge.

"Ca a été super dur"

Mercredi 14 juillet, Vincent Cerutti a donné de ses nouvelles via une vidéo qu'il a posté sur sa page Instagram. "Juste pour vous dire, merci, merci pour tous les messages que j'ai reçus. Je vais bien, je suis en parfaite santé, je suis en pleine forme. Ça a été super dur. Ce n'était qu'une intoxication alimentaire. Alors tout ça, pour ça, c'est ce que j'ai pu lire sur les messages. Vous avez raison : pourquoi faire une ponction lombaire, un scanner de la boîte crânienne et une radio des poumons quand c'est une intoxication alimentaire ? C'est juste qu'ils ne savaient pas, personne ne savait. J'avais super mal à la tête, j'avais de la température, des vomissements (...) Je ne vous cache pas que la ponction lombaire, ça fait hyper mal, mais c'est hyper important (...) Merci aux aides-soignantes, aux médecins, aux infirmiers et infirmières et merci à vous pour tous vos messages", a-t-il dit.

Quelques heures après, l'animateur de 40 ans a posté un cliché sur lequel il prend la pose avec sa compagne Hapsatou Sy, avec en arrière plan la Tour Eiffel. "'On est pas bien là ? Décontracté ?' et le premier qui me dit que Hapsa n’a pas une tête de fourmi : il sort !! On vous embrasse fort fort", a-t-il écrit en légende.

Par Non Stop People TV