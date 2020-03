Vincent Desagnat papa : sa drôle d’anecdote sur sa fille (exclu vidéo)

Vincent Desagnat est à retrouver ce jeudi soir et jeudi prochain sur M6. Le comédien retrouve son célèbre acolyte Michaël Youn pour une émission très spéciale. Afin de célébrer les vingt ans du "Morning Live", ils reprennent du service avec "Morning Night". Au menu : des sketchs, des caméras cachées, des parodies et des invités qui vont devoir relever des défis aussi drôles que loufoques. Sur Non Stop People, le comédien a ainsi révélé qu’il ne regrettait rien de cette période. Il a notamment raconté comment lui et ses comparses du "Morning Live" avaient longtemps trompé les patrons de M6 pour échapper à la censure. "Comme on est vraiment des "enfants sages", on tournait deux fins. Une cassette avec le montage à montrer à nos patrons et l’autre cassette qu’on mettait en régie pour la diffusion. Ça ne leur a pas plu du tout, ils descendaient en plateau pour nous jeter, nous engueuler et nous répondions que ce n’était pas nous", raconte-t-il.

Ses choix de films par forcément approuvés par sa fille

Le comédien s’est également confié sur sa vie de famille révélant au passage que sa fille n’approuvait pas forcément tous ces choix de film. "La plupart du temps, je fais un peu des boulets", explique Vincent Desagnat. "En fait, elle a de la peine pour moi parce qu’elle se dit ‘comment les gens voient mon papa’", continue le comédien. "Elle grandit, elle a 13 ans. Elle a des attentes différentes de quand elle était petite", ajoute encore l’acteur mais qui assure que faire des sketchs amusent sa fille toujours autant.

Par Ambre L