Vincent Lindon : sa douloureuse rupture avec Caroline de Monaco

Ce jeudi 9 janvier, France 3 diffuse "La loi du marché". Un film de Stéphane Brizé dans lequel Vincent Lindon campe le rôle d'un quinquagénaire qui fait face à la perte de son emploi. Un rôle qui lui a valu le César du meilleur acteur en 2016. De quoi susciter la fierté de sa fille, Suzanne, fruit de ses amours avec Sandrine Kiberlain. Mais avant de convoler avec l'actrice, de qui il divorcera en 2003, Vincent Lindon s'est noyé dans les yeux bleus de Caroline de Monaco. Tout a commencé en 1993. À l'époque, l'acteur tombe éperdument amoureux de la fille de Grace Kelly et du prince Rainier III. Et pour elle, il est prêt à porter sur ses jeunes épaules le poids de la pression et du protocole qui incombent au rang de sa belle. "C'est l'une des rares périodes dans sa vie sentimentale où il n'a pas contrôlé" confiait ainsi un proche en 2017 dans l'émission "Un jour, un destin" consacrée à Vincent Lindon.

Vincent Lindon et Caroline de Monaco : une relation très scrutée

Et pour cause : être en couple avec Caroline de Monaco, c'est aussi supporter les paparazzis omniprésents et l'armada de sécurité autour de la jeune femme. Mais fou de sa belle, Vincent Lindon est prêt à le supporter. Ensemble, ils partent en vacances à l'île de Ré, avec la famille de l'acteur. Mais là encore, la tension est à son paroxysme autour du jeune couple : "Vous êtes déjà allé à la plage avec une garde du corps qui a un calibre dans le maillot de bain ? Voilà, c'est ça l'ambiance" se souvenait un proche dans l'émission de France 2. "Ca commençait à lui peser, parce que Vincent c'est un homme libre." Mais l'acteur encaisse, coûte que coûte. Alors en 1995, les tourtereaux officialisent leur relation en s'affichant main dans la main lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco… Avant de se séparer six mois plus tard. Difficile alors pour Vincent Lindon, qui avait tellement encaissé, d'accepter cette brutale rupture…

