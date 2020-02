Vincent Mc Doom : salaire, jets de pierre... Il se confie sur La Folle Route (Exclu vidéo)

En mai 2017, Vincent Mc Doom avait participé à un numéro inédit de l'émission "Les Interviews de Loana" présentée par Loana sur Non Stop People. Pendant cette rencontre, l'ancien candidat de "La Ferme Célébrités" était revenu sur son amitié avec Magloire. "J'ai des nouvelles de lui tout le temps, quand il passe par là. Parce que Magloire, il est comme le vent", disait-il.

Ensemble, Vincent Mc Doom et Magloire ont participé à "La Folle Route", une émission diffusée pour la première fois en novembre 2008 sur TF6 puis rediffusée sur NRJ12 et W9. Au total, le duo a participé aux trois saisons : "La Folle Route vers Saint-Tropez" (saison 1), "La Folle Route 2" (saison 2) et "La Folle croisière" (saison 3). Le concept de l'émission consistait à faire découvrir à Magloire et Vincent Mc Doom la France en mini-voiture.

"Je n'ai jamais vu Magloire en colère"

Invité dans "L'Instant de Luxe" ce mercredi 19 février, Vincent Mc Doom est revenu sur le tournage de "La Folle Route". Et autant dire que son voyage avec Magloire à travers la France n'a pas été de tout repos. "Sur certaines étapes, on passe dans un village et on a eu des pierres. C'était coupé au montage, mais ce sont des choses qui sont arrivées. Je n'ai jamais vu Magloire en colère. C'est quelqu'un qui est toujours très sage, très zen. Je l'ai vu sortir de la voiture et partir. Il allait prendre la personne par la gorge. Heureusement, je l'ai retenu", raconte-t-il. Il révèle ensuite combien il a touché pour deux semaines de tournage pour "La Folle Route". "Avec Magloire, on touchait que 7000 euros", dit-il.

Par Non Stop People TV