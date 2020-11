Vincent Perrot en larmes, il évoque pour la première fois le décès brutal de sa maman (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People aux commandes de son émission quotidienne "L'Instant de Luxe". Depuis sa rentrée sur la chaîne, le présentateur a reçu de nombreuses personnalités, de Pascal Soetens à Clara Morgane en passant par Francky Vincent ou encore Elisabeth Buffet. Ce lundi 16 novembre, Jordan de Luxe s'est entretenu avec Vincent Perrot, ancien animateur vedette sur TF1.

Récemment, ce dernier a fait son retour à la télévision en tant que chroniqueur de "Touche pas à mon poste" sur C8, l'émission phare présentée par Cyril Hanouna. Il a aussi participé à "TPMP ouvert à tous" le vendredi, numéro animé par Benjamin Castaldi chaque semaine.

"Je me suis occupé d'elle jusqu'à la dernière minute"

Dans cet entretien, Vincent Perrot est revenu sur la "relation fusionnelle" qu'il avait avec sa maman, et ce "depuis toujours." Et de poursuivre : "Ayant perdu mon père jeune, ça vous rapproche (...) Elle m'a encouragé, soutenu, elle a été mon assistante pendant de nombreuses années. Son départ a été violentissime pour moi". Cette dernière est décédée en février 2016 des suites d'un "cancer fulgurant". "Je me suis occupé d'elle jusqu'à la dernière minute", a-t-il dit avant d'être rattrapé par l'émotion.

Les larmes aux yeux, Vincent Perrot a continué son témoignage. "Il faut toujours en parler parce que sinon on n'arrive jamais à accepter. Je ne l'accepterai jamais véritablement, c'est la vie, c'est comme ça. Ça s'est arrangé avec le temps, parce que pendant longtemps, je ne pouvais même pas évoquer son prénom (...) J'ai des enfants, une femme merveilleuse qui fait que l'avenir est là, mais c'est dur (...) Ça a été un vrai séisme".

