Violences policières : Camélia Jordana répond à Christophe Castaner et propose un débat

Samedi 23 mai dans "On n’est pas couché", la chanteuse et actrice Camélia Jordana a provoqué de vives réactions en donnant son avis sur les violences policières. Elle a notamment déclaré, "Quand j’ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France" ou encore "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau". Face aux nombreuses réactions suscitées par ces déclarations, Christophe Castaner a condamné les "propos mensongers et honteux" de la jeune femme à travers un tweet. Selon lui, ils "appellent une condamnation sans réserve". Loin de faire taire Camélia Jordana, ce tweet a provoqué une nouvelle réaction de la chanteuse vidéo à l’appui.

"Débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix"

Dimanche 24 mai, Camélia Jordana a répondu au tweet du ministre de l’Intérieur avec une vidéo de Loopsider qui montre des violences policières. Elle écrit : "Mes propos ‘mensongers et honteux’ tentent d’alimenter un dialogue avec nos dirigeants (vous), pour faire avancer les choses mais vous niez alors que vous voyez très bien ce qui se passe. Et nous aussi. Votre devoir est de nous protéger. Protégez-nous". Plus tard dans la journée, Camélia Jordana découverte dans la Nouvelle Star a posté un nouveau tweet. Face aux multiples réactions, elle propose un débat télévisé à Christophe Castaner. "Epatée par toutes ces réactions, enthousiaste par la réouverture du débat public. Je ne m’exprimerai pas dans les médias suite aux nombreuses sollicitations en réaction aux propos de Christophe Castaner. Je serai en revanche honorée de débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix". L’invitation est lancée.

Mes propos " mensongers et honteux " tentent d’alimenter un dialogue avec nos dirigeants ( vs ), pour faire avancer les choses mais vs niez alors que vs voyez très bien ce qui se passe. Et nous aussi. Votre devoir est de ns protéger. Protégez-nous.https://t.co/iLXliFuVy9 https://t.co/ivt6BtIKEA — Camelia Jordana (@Camelia_Jordana) May 24, 2020

Épatée par ttes ces réactions, enthousiaste par la réouverture du débat public. Je ne m’exprimerai pas dans les médias suite aux nombreuses sollicitations en réaction aux propos de @CCastaner Je serai en revanche honorée de débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix. — Camelia Jordana (@Camelia_Jordana) May 24, 2020

Par Valentine V.