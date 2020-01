Virginie Guilhaume : pourquoi elle a fait une pause à la télé (exclu vidéo)

Journaliste à ses débuts, Virginie Guilhaume s’est fait connaître du grand public en animant plusieurs émissions à la télévision. Sur France 2, elle a présenté plusieurs programmes musicaux au côté d’Olivier Minne comme "Tubes des tubes" (2007) ou "Les femmes en chansons" (2008). C’est véritablement sur M6 que la présentatrice se fait connaître des téléspectateurs en étant aux commandes d’"Accès privé" (de 2008 à 2011) et de "Nouvelle Star" (de 2008 à 2010). De retour sur France 2 dès 2012, Virginie Guilhaume a choisi en 2016 de s’éloigner des plateaux de télévision. Invitée de Non Stop People ce mardi, la jolie brune a donné les raisons de cet éloignement. "J’ai voulu faire une pause. C’était volontaire mon envie d’être en retrait pendant un temps", souligne-t-elle. "À la fois parce que j’avais envie de me concentrer sur le théâtre et sur la fiction aussi", indique-t-elle dans un premier temps. La présentatrice de 42 ans a en effet fait ses débuts au théâtre dans la pièce de Georges Feydeau "L’hôtel du libre-échange". À la télévision, elle a joué dans un épisode de "Camping Paradis" diffusé sur TF1.

L’animatrice prête à faire son grand retour

"Et en plus parce que je voulais un bébé et donc j’ai voulu faire une pause, car je voulais profiter au maximum de mon bébé parce que dans la vie, on n’a pas toujours le temps de le faire et là j’avais la possibilité de le faire et j’avais très envie de cela", explique-t-elle. "J’ai profité de mes enfants. Du plus grand qui a 9 ans et de ma petite qui a un an et demi", ajoute Virginie Guilhaume. "Maintenant je reviens et c’est vrai que c’était bien de faire cette pause-là et j’ai eu la chance de pouvoir le faire", conclut l’animatrice.

Par Ambre L