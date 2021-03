The Vivi (The Voice 2021) exclu : il sort enfin du silence avec une chanson provocatrice

Le 20 février 2021, The Vivi faisait son entrée dans l’aventure "The Voice 2021". Son interprétation de la chanson "Suicide Social" d’Orelsan avait séduit les quatre coachs qui avaient tous appuyé sur le bouton rouge pour retourner leurs fauteuils. Courtisé par quatre grands noms de la chanson française, The Vivi avait finalement décidé de se lancer dans la compétition avec Vianney.

Au lendemain de cette victoire, le jeune homme se retrouvait au cœur d’une polémique après que des internautes aient déterré des tweets à caractère raciste et sexiste écrits par le candidat il y a quelques années. Face au tollé, The Vivi avait rapidement réagi pour présenter ses excuses : "Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux". Cela n’a malheureusement pas suffi à convaincre la production de l’émission puisque le jeune homme a été exclu : "Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par The Voice comme en atteste la diversité des talents. Ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à The Voice. Ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui" avait alors déclaré la production dans un communiqué.

The Vivi sort du silence après son exclusion

Trois semaines après ce scandale qui a engendré l’ouverture d’un dossier par le CSA, The Vivi vient de prendre la parole sur Instagram. Le jeune homme a en effet publié une vidéo dans laquelle il rappe des paroles plutôt provocatrices : "Et ni*** les fachos qui veulent me défendre, je ne rentre pas dans vos sectes" lance-t-il. "Les journaux grimpent en vente car The Vivi était avec des potes en train de déconner il y a quatre ans, dis-moi ce que faisait ton fils ?" entend-on également. Le jeune homme visiblement déçu et furieux d’avoir été évincé a ensuite donné rendez-vous à ses abonnés le 5 mars à 17h pour découvrir la suite du clip…



