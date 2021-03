The Vivi (The Voice) évoque la réaction de Vianney après son exclusion

Lors de son passage aux auditions à l'aveugle de The Voice, le candidat The Vivi a connu un véritable succès avec sa reprise de "Suicide Social" d’Orelsan. Devant les quatre membres du jury qui se sont retournés, le jeune chanteur a choisi Vianney comme coach. Mais son aventure s'est vite arrêtée à cause d'une vive polémique. Des internautes ont retrouvé des tweets à caractère raciste et homophobe datant de 2017. Face aux réactions indignées, la production de l'émission a décidé de l'exclure du concours. The Vivi a ensuite présenté ses excuses sur Instagram : "Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit".

"De l'humour nul"

Le rappeur de 21 ans a riposté avec un clip publié sur YouTube intitulé "Grandir" où il qualifie ses anciens messages de "vannes éclatées sur Twitter" contraires à ses "valeurs", avant de viser les médias : "Je sais que ça fait cliquer et que pour vous c'est bénéfique. J'en ai marre de devoir me justifier pour des choses que je regrette et que je n'ai pas supprimées vite". Invité dans TPMP ce lundi 8 mars, The Vivi a tenu à présenter de nouveau ses excuses. "A l'époque, j'étais sur internet avec des potes, on rigolait, et c'est de l'humour nul. Je ne me rappelais même pas les avoir postés", a confié le jeune homme qui a voulu en venant sur le plateau "faire comprendre qu'il n'est pas raciste, homophobe, pédophile, misogyne". Le rappeur a ensuite évoqué la réaction de Vianney après la polémique : "J'ai eu Vianney au téléphone... Je ne sais pas si je peux... Mais il a donné de la force et il a compris que c'était de l'humour. Je ne peux pas parler en son nom pour pas le f*utre dans la sauce".

Par Marie Merlet