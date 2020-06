The Voice 2020 : Abi grand vainqueur, les internautes conquis

Ça y est la saison 9 de The Voice est terminée et a couronné Abi au terme de la grande finale qui s’est déroulée samedi 13 juin dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire. Chaque candidat a enregistré sa prestation et le verdict a été dévoilé en direct par Karine Ferri et Nikos Aliagas. Antoine Délie, Gustine, Tom Rochet et Abi, chaque coach avait un talent en finale, situation inédite avec l’application des nouvelles règles. Au terme de la soirée, c’est Abi qui l’a été désigné plus belle voix de France avec 53,4% des suffrages. Le candidat de Pascal Obispo qui a choisi d’interpréter "If I aint got you" d’Alicia Keys a même réussi à émouvoir aux larmes son coach qui s’exclame, "Abi, je crois qu'il a rendez-vous ce soir avec son destin, tout simplement". Au moment du verdict final, le jeune homme n’a pu cacher sa joie.

Les internautes sous le charme des prestations d’Abi

"Ça explose, c’est tout un tas d’émotions. Je pense que je ne me rends même pas encore compte et je suis juste très ému" débute Abi. Puis il tient à remercier le public, sa famille et ses amis, et les jurés, "Merci aux coachs parce qu’au départ, vous étiez 4 à vous retourner. Même si j’ai été dans l’équipe de Pascal Obispo, j’ai aussi fait partie de vos équipes d’une certaine manière et je tiens à vous remercier pour tout ce que vous m’avez apporté. J’ai beaucoup appris de vous, des autres candidats et de moi-même". Le jeune homme de 22 ans va pouvoir enregistrer son premier album grâce à sa victoire. Sur Twitter la réussite d’Abi fait l’unanimité parmi les internautes, "Il l’a mérité ce titre, il a une voix envoutante", "C’est simple Abi = The Voice", "Cette voix cristalline purée. Standing ovation. Abi mérite la victoire".

Cette voix cristalline purée. Standing Ovation. Abi mérite la victoire. Lovely m'a mis les larmes aux yeux. Quelle prestation encore. Abi, The Voice 2020.#TheVoice #TheVoice2020 — Joe (@CabacoD) June 13, 2020 Franchement il l'a mérité ce titre de The voice 2020. Il a une voix envoûtante, il est beau et ça voit dès que tu le vois que c'est un gars bien, doux et timide. Je ne parle même pas de son interprétation de Lovely qui donne des frissons #TheVoice #Abi pic.twitter.com/1qpXVjfPWS — Ally_sun (@sunn_ally) June 13, 2020

Je viens d'assister a la prestation de deux champions de The voice : Abi et Kendji Girac. C’était juste parfait. #thevoice — Gaett's Jean (@Fanfito2) June 13, 2020

Abi qui chante du Alicia Keys. C’est lui The Voice — Hello ïck (@EloickEtouaria) June 13, 2020

Par Valentine V.