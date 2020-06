The Voice 2020 : Abi victime de racisme, il raconte

Après de longues semaines d’attente, c’est finalement Abi qui a remporté la saison 9 de The Voice avec 53,4% des suffrages. Le jeune talent de Pascal Obispo a réussi à s’imposer tout au long de l’aventure. Et à peine remis de sa victoire, le chanteur de 22 ans a révélé ses projets auprès de 20 Minutes : "Je ne compte pas prendre de vacances, je veux bosser à fond pour la suite. J’ai déjà quelques compositions. Je compte bien (…) me donner du mal pour pouvoir faire livrer mon premier album le plus vite possible. je veux être pleinement satisfait par ce que j’aurai à proposer. J’aimerais bien que ce disque sorte au plus tard dans un an. A la base, je suis plutôt soul, r’n’b et pop mais je sais que je peux aller vers le hip-hop ou des choses plus pop rock qui ne me correspondant pas forcément a priori". En attendant de concrétiser ce projet, Abi était invité dans l’émission Quotidien ce lundi 15 juin.

"C’est quelque chose qui fait partie de ma vie"

Et face à Yann Barthès, le jeune homme a révélé avoir déjà été victime de racisme. Si dans le milieu professionnel de la musique le racisme est peu présent selon le témoignage du jeune chanteur, Abi a confié que certaines personnes sont méfiantes à cause de sa couleur de peau : "C’est quelque chose d’assez courant dans nos vies. Ça m’arrive malheureusement. C’est quelque chose qui fait partie de ma vie. Dans le boulot, j’ai la chance de travailler dans des endroits où je ne le subis pas mais dans la rue, à l’extérieur, oui. Ce ne sont pas des réflexions mais des réactions". Ainsi, Abi s’est remémoré la fois où il est entré dans un ascenseur avec une dame qui protégeait son sac "en pensant qu’il allait le voler".

Par Alexia Felix