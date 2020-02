The Voice 2020 : Amel Bent tacle Lara Fabian à cause d'une habitude agaçante

Une nouvelle émission très animée. Ce samedi 22 février, les coachs de "The Voice" ont continué d'écouter et de sélectionner des talents lors des auditions à l'aveugle. Cette soirée a été marquée par l'émotion, les rires, les pleurs et la découverte de voix incroyables. Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine se sont à nouveau battus pour que les candidats rejoignent leur équipe et il faut le reconnaître, tous les coups étaient permis. D'ailleurs, lors de la prestation de Maxyme, âgée de seulement 17 ans, qui a repris à la perfection la chanson d'Ariana Grande "7 Rings", Lara Fabian a voulu jouer la corde sensible pour l'attirer dans son équipe. Cependant, la réaction de l'interprète de "Je t'aime" a particulièrement agacée Amel Bent qui n'a pas hésité à la tacler amicalement...

"Arrête Lara"

Parfois, il y a quelques étincelles entre les membres du jury de "The Voice". Alors que Maxyme se présentait, Lara Fabian a reconnu l'origine de la jeune fille... Elle a donc commencé à lui parler avec son accent québécois et ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. D'ailleurs, Amel Bent l'a remarqué et a sorti à sa co-star : "Tu as changé d'accent. Arrête Lara. On a dit qu'on ne touche pas les accents. Reparle-moi normalement, ça me fait peur.". Pour sa défense, Lara Fabian a révélé qu'elle ne s'en était même pas aperçue et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de parler avec cet accent face à Maxyme. De plus, elle a ajouté en s'adressant à la candidate : "Ma belle Maxyme, as-tu vu comment ils font pour que je ne sois pas capable de te parler.". Les trois autres membres du jury se sont ensuite moqués de la chanteuse et cela a beaucoup amusé le public. Cependant, les Internautes semblent du même avis qu'Amel Bent et ont du mal à supporter l'accent forcé de l'interprète de "Tu es mon autre". Ils ont exprimé leur agacement sur Twitter...

"On a dit qu'on ne touche pas les accents !"

Lara Fabian a recommencé ! Elle a de nouveau retrouvé son accent québécois en parlant avec un talent !

Retrouvez @LFabianOfficial @amel_bent @ObispoPascal @LavoineOfficiel @nikosaliagas demain dès 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/uA7FCYjFZ1 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 21, 2020

Lara Fabian va prendre l'accent de l'Aveyron car elle y a passé 8 jours quelques années auparavant #thevoice — Agnès Menescot (@AgnsMenescot) February 22, 2020

Une fois de plus Lara Fabian en fait trop et elle se la joue avec son accent quebecqois qui arrive comme par miracle. Et en plus le talent qu elle vient de choisir est de son niveau ... lamentable pfff c est une arnaque cette émission #TheVoice — Marc (@marc31170) February 22, 2020

Pour une fois, Amel Bent m'a fait mourir de rire avec son accent arabe! Et elle a tellement raison! Faut que Lara Fabian arrête son cinéma avec son accent québécois!#TheVoice — III John Doe III (@Parisian007) February 22, 2020

Par Solène Sab