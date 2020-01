The Voice 2020 : Amel Bent toute en velours, son look ne convainc pas

Après "The Voice Kids", émission dans laquelle elle sera remplacée par Kendji Girac, Amel Bent est devenue coach pour la version adulte du télé-crochet. Ainsi, samedi 18 janvier, l’interprète de "Ma philosophie" s’est installée dans son nouveau fauteuil rouge à l’occasion du coup d’envoi de la saison neuf de "The Voice". La chanteuse de 34 ans était accompagnée de Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Complice avec ce dernier, elle s’est toutefois écharpée avec l’artiste en raison de plusieurs désaccords notamment concernant la prestation de la candidate Toni.

Les internautes pas tendres avec Amel Bent

Pour cette soirée, l’épouse de Patrick Antonelli a opté pour une touche de sensualité. Amel Bent avait choisi de porter une robe en velours rouge au décolleté plongeant. Une tenue signée Alexandre Vauthier dont la valeur est de 1566 euros et qu’elle a accompagnée d’une paire de chaussures Yves Saint Laurent à 890 euros, comme le précise Télé-Loisirs. Mais tout comme les looks parfois excentriques de Shy’m dans "Danse Avec Les Stars", le choix vestimentaire d’Amel Bent n’ont pas convaincu grand monde sur la Toile. Les internautes ont donc été nombreux à tacler la robe de la nouvelle coach. "Amel Bent a sorti sa robe du placard de sa grand-mère", "La robe est aussi cheap que ce qui sort de sa bouche", "j’en peux plus de la robe ex-centrée d’Amel Bent", "on dirait un chorizo dans sa robe", "mauvais choix de robe effectivement, en plus elle a pas l’air super à l’aise dedans", peut-on lire. "The Voice" débute avec un fashion faux pas pour l’artiste.

@TheVoice_TF1 la robe et les cheveux d’Amel bent, est-ce une blague???? — Carole Ganem (@CaroleRolca) January 18, 2020

Mauvais choix de robe effectivement, en plus elle a pas l’air super alaise dedans. Le nouvel an c’est passé — Enjoycoffee (@Enjoycoffee412) January 19, 2020

j'en peu plus de la robe ex-centrée de #amelBent !

on dirait presqu'elle a un troisième sein à cause de son dessous de bras !#theVoice pic.twitter.com/h9rBKIip3Z — Pierre REMY (@pierre80remy) January 18, 2020

Amel bent elle est sape comme une plouque dans the Voice la robe n’a rien a voir — JOKER (@SsLK212) January 18, 2020

Mais Amel Bent ta robe stp #TheVoice — ThatRandomBlackGirl (@loulletie) January 18, 2020

A part saouler , on en parle de sa robe à @amel_bent j’laimais bien mais la elle m’a gavé !!! — Laemka (dalou) (@Laemkaa) January 18, 2020

Amel Bent a sorti sa robe du placard de sa grand mère ! #TheVoice — Gsi Fabio (@GsiFabio) January 18, 2020

Au secours Amel Bent. La robe est aussi cheap que ce qui sort de sa bouche. #TheVoice — L'Agent Alpha (@lagentalpha) January 18, 2020

Par Laura C-M