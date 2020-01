The Voice 2020 : comment participer à l’émission ?

Qui succèdera à Whitney, grande gagnante de la saison huit de "The Voice" ? Ce samedi 18 janvier, le télé-crochet sera de retour à l’occasion du coup d’envoi de sa neuvième saison, diffusée sur TF1. Lors de la saison dernière, la jeune Whitney avait fait sensation auprès des coachs et du public grâce à sa voix qui lui avait permis de comptabiliser 37,9% des voix. Sa résilience avait aussi été applaudie par une majorité du public. Atteinte de fibromyalgie, elle avait transmis un message d’espoir aux téléspectateurs en n’hésitant pas à parler de sa maladie. L’adolescente avait persévéré malgré les complications liées à sa fibromyalgie. "Avant le prime de la demi-finale [samedi dernier], j’ai fait ma plus grosse crise de fibromyalgie : je ne pouvais plus me lever, plus me baisser", avait-elle confié à nos confrères de 20 Minutes peu de temps après sa victoire en juin dernier.

Un processus simple

Pour espérer connaître le même destin que celui de Whitney, ou encore eux de Kendji Girac et Slimane, en participant à "The Voice", c’est simple. Première condition : être âgé de 15 ans minimum. Pour les mineurs de moins de 15 ans souhaitant révéler leurs talents de chanteur au grand jour, direction le casting de "The Voice Kids". Pour participer à la version française de "The Voice", il faut aussi résider en France. Une fois ces conditions respectées, ceux qui se rêvent candidats (et qui n’ont pas eu la chance d’être repérés sur les réseaux sociaux à l’image de Kendji Girac ou d’être inscrits par des membres de leurs familles), n’ont plus qu’à choisir la chanson qu’ils souhaiteraient interpréter afin d’envoyer une vidéo de leur prestation à la production du télé-crochet sur le site de MyTF1, comme l’ont rappelé les talents de la saison huit de "The Voice" dans une vidéo publiée sur la plateforme. Dans le cas où leurs performances séduisent, les participants potentiels auront droit à une ultime audition à Paris. Audition déterminante puisqu’elle pourrait bien ouvrir les portes vers les fameuses auditions à l’aveugle de "The Voice".

Par Laura C-M