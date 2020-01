The Voice 2020 : Comment sont sélectionnés les candidats ?

Dénicher la voix la plus belle de France est un défi. Ce samedi 18 janvier, Lara Fabian, Marc Lavoine, Amel Bent et Pascal Obispo s’y colleront à l’occasion du coup d’envoi de la neuvième saison de "The Voice", sur TF1. Cette année, le télé-crochet a fait peau neuve avec de nouveaux coachs. Et si Pascal Obispo et Amel Bent sont tous deux habitués à cet exercice, il n’en va pas de même pour Lara Fabian et Marc Lavoine. Ce dernier avait d’ailleurs refusé à plusieurs reprises de prendre place dans l’un des célèbres fauteuils rouges. Dès ce samedi soir, les candidats devront passer le cap des auditions à l’aveugle. Première épreuve à l’écran mais phase ultime de sélection pour les candidats souhaitant intégrer l'aventure.

Après avoir envoyé leur candidature sur le site de MyTF1, les chanteurs en herbe qui ont su convaincre la production avec leurs prouesses vocales sont sélectionnés pour une audition au studio Luna Rossa à Paris. Là, d’après nos confrères de TV Mag, les talents font la rencontre du directeur de casting Bruno Berberes, fidèle au poste depuis 2012.

Universal Music a son mot à dire

Dès la mi-septembre, soit deux mois avant le tournage des auditions à l’aveugle, c’est lui qui se charge de sélectionner ceux et celles qui pourront chanter devant les coachs. Tous les participants préparent une chanson en anglais et en français. "On a trouvé Claudio Capéo comme ça", a-t-il confié à nos confrères. Pendant plusieurs jours, "près d’un millier" de talents défilent devant Bruno Berberes. Ce dernier prend tout en compte, de la voix à l’histoire personnelle de chaque participant.

En octobre, ceux qui ont réussi à le séduire ont rendez-vous au studio Hocco à Vitry-sur-Seine. Ils sont alors 180. Tous répètent individuellement avec l’orchestre du directeur artistique Olivier Schultheis. Cette phase est cruciale puisqu’elle détermine la chanson que les participants présenteront aux coachs. "Je les incite à choisir de la chanson française", précise Jérôme Maubert, coordinateur artistique. Au milieu du mois d’octobre, un jury de présélection composé de membres d’Universal Music, de TF1 et d’ITV Studios se prononce. C’est à eux d’ouvrir les portes (ou, au contraire, de les maintenir closes) vers les auditions à l’aveugle. Cette année, selon TV Mag, une soixantaine de participants ont été remerciés suite à cette avant-dernière épreuve.

Par Laura C-M