The Voice 2020 : deux talents en couple vont s'affronter sur scène

C'est séparés que Sam et Alexia vont participer aux auditions à l'aveugle dans "The Voice". En couple dans la vie, les deux talents vont chacun de leur côté tenter de convaincre les nouveaux coachs de cette saison 9 : Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Si le risque est de voir l'un partir dans l'aventure sans l'autre, ils forment pourtant aussi un couple sur scène. Dans une interview au magazine "Closer" ce mardi 14 janvier, Sam et Alexia ont confié sur leur duo : "Nous formons un couple dans la vie et nous sommes aussi un couple sur scène. Nous avons monté notre duo, à la fois en électrique et en acoustique".

En compétition malgré eux

Ensemble depuis un an, ils ont créé leur chaîne Youtube où ils partagent des vidéos de leurs interprétations. C'est d'ailleurs avec une reprise de "Shallow" de Bradley Cooper et Lady Gaga qu'ils se sont fait remarquer. "Quand nous avons passé la pré-audition, nous avons présenté chacun un morceau puis nous avons chanté ensemble pour montrer ce dont nous étions capables", a expliqué Alexia. Mais ce n'est pas en tant que duo qu'ils ont été retenus : "Ils ont choisi de nous prendre tous les deux pour les auditions à l’aveugle mais pas en tant que duo". Une décision de la production qui n'a pas étonné la chanteuse. "Nous avons deux univers musicaux complètement différents. Sam a une culture rock. Moi, j’ai grandi dans le jazz car mon père est pianiste", a-t-elle raconté. En compétition malgré eux, Sam et Alexia ne sont toutefois pas dans cette optique. "Si ça marche pour Alexia, je serai encore plus heureux que si ça marchait pour moi", a confié Sam.

Par Marie Merlet