The Voice 2020 : en désaccord, Amel Bent et Pascal Obispo s’écharpent

La saison neuf de "The Voice" est officiellement lancée. Ce samedi 18 janvier, les téléspectateurs et les nouveaux coachs du télé-crochet ont pu découvrir les nouveaux candidats qui tenteront de succéder à Whitney, gagnante de l’édition précédente de "The Voice". Dès les premières auditions à l’aveugle, l’émotion était au rendez-vous. En raison, la participation de Maria Doyle, qui a bouleversé Lara Fabian. Mais si l’interprète de "Je t’aime" a fondu en larmes, du côté de Pascal Obispo et d’Amel Bent, l’heure était au clash. Depuis leurs écrans, les Français ont assisté aux frictions entre les deux coachs.

"On n’est pas de la même école"

"C’était chaud", a confié Amel Bent à nos confrères de Télé-Loisirs. Durant cette interview, la chanteuse a levé le voile sur sa rivalité avec Pascal Obispo. "Ce n’est pas du fight, c’est un débat d’idée", a-t-elle souligné. "Il a ses convictions, j’ai les miennes. De temps en temps, ça cohabite… ou pas", ajoute Amel Bent. La prestation de Toni avait encore davantage divisé les deux chanteurs. "C'était sûr qu'on allait se fighter sur une nana black américaine qui allait chanter un truc un peu soul. Il me disait 'mais non, pas du tout'. Et là Toni arrive avec cette chanson de Lauren Hill... Et Pascal commence et lui demande de 'déchanter'", a développé Amel Bent. Et de se remémorer : "je me suis dit, je ne vais pas le rater". Mais ces rififis n’endommagent pas l’amitié qui existe entre les artistes. "Avec Pascal, on se respecte beaucoup. C'est un artiste que j'admire. C'est un des plus grands mélodistes de la chanson française. Je l'admire. On n’est pas de la même école", a avoué Amel Bent.

