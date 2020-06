The Voice 2020 : Gustine critiquée sur sa place en finale, elle réplique !

Après des semaines de confinement, les émissions reprennent enfin ! C'est le cas de The Voice qui a dû mettre ses émissions entre parenthèses durant le confinement. TF1 a étiré au maximum les épisodes mais la demi-finale et la finale étant en direct, le programme a été contraint de faire une pause. Nikos Aliagas, les jurés et les candidats ont ainsi pu reprendre la route des plateaux pour des émissions enregistrées dans les conditions du direct. La semaine dernière, les téléspectateurs ont pu découvrir les quatre candidats en lice pour remporter le titre tant convoité de gagnant de The Voice 9. Il ne reste plus que Tom Rochet, Abi, Antoine Delie et également Gustine.

"Tu dois t'affirmer"

Cette dernière, seule femme encore en lice faisant partie de la team Lara Fabian, absente lors du dernier prime, a été sauvée par les votes du public. Un choix vivement commenté sur Twitter. "Pourquoi Cheyenne et Toni, qui sont plus suivies et partagées ont eu moins de voix que Gustine (dont la qualification étonne plus qu’autre chose) ? Bref les goûts et les couleurs…"

Il faut dire que la jeune femme est malheureusement habituée aux nombreuses remarques. Dans une interview accordée à La Provence, elle s'est confiée sur les nombreuses critiques qu'elle a dû encaisser pendant de longues années. "Je faisais déjà des scènes, des concerts. Mais j’étais anonyme, j’étais dans mon coin. Avec The Voice, il y a une exposition incroyable, nous sommes exposés à des critiques. Tu dois t’affirmer, ne pas complexer. J’ai dû muscler mon courage. Je suis ravie d’avoir ma place car je ne pensais pas qu’il y en avait une pour mon type de voix."

Par J.F.