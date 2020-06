The Voice 2020 : Julie Obispo et Line Papin, les compagnes des coachs complices sur Instagram

Ce samedi 13 juin, l’édition 2020 de The Voice s’est soldée par la victoire écrasante d’Abi, jeune talent de l’équipe de Pascal Obispo. Une consécration pour le coach qui signait son grand retour dans l’émission après quelques années d’absence. Ce come-back dans le programme phare de TF1 aura aussi été l’occasion pour lui de se réconcilier avec Marc Lavoine !

Brouillés par le passé, les deux chanteurs français sont visiblement redevenus amis et se sont affichés très complices à l’écran aux côtés de Lara Fabian et Amel Bent. Et si les membres du jury sont très complices, c’est également le cas de leurs compagnes ! Ce mardi 16 juin, Julie Obispo a en effet publié une photo sur laquelle elle prend la pose avec Line Papin, la chérie de Marc Lavoine.

Julie Obispo et Line Papin s'affichent ensemble sur Instagram

Sur le cliché posté sur Instagram, les deux jeunes femmes apparaissent attablées à une terrasse du mythique Café de Flore, situé dans le quartier de Saint-Germain-dès-Prés. "Petit moment de détente avec la talentueuse et solaire Line Papin" écrit simplement Julie Obispo en légende. De quoi ravir les internautes, heureux de voir que les compagnes des deux coachs s’entendent à merveille.

Si Julie Obispo et Pascal Obispo s’apprêtent à fêter leurs cinq ans de mariage, Marc Lavoine et Line Papin eux, ont récemment officialisé leur relation. Séparé de Sarah Lavoine depuis 2018, le chanteur de 57 ans est désormais comblé par cette autrice à succès à qui il n’hésite pas à déclarer sa flamme : "Avant d’être la femme qui partage mes jours et mes nuits, c’est surtout une romancière fantastique. J’ai envie de parler d’elle car je l’admire…" avait-il avoué à Télé Loisirs.







Par E.S.