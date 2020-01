The Voice 2020 : Karine Ferri sera-t-elle présente cette saison ?

Le 25 décembre dernier, Karine Ferri a littéralement enflammé ses réseaux sociaux après la publication d'un cliché de famille. Discrète sur sa vie privée, l'animatrice de 37 ans s'est dévoilée aux côtés de ses deux enfants, Maël (2016) et Claudia (2018) et de son mari, Yoann Gourcuff. Ensemble depuis 2011, les amoureux se sont mariés en juin dernier lors d'une cérémonie intimiste organisée dans le Var.

"Il n'y a rien de plus beau que de s'unir à l'homme que l'on aime plus que tout. J'ai la chance d'avoir épousé un être merveilleux. On échange beaucoup et il me soutient. Je pense qu'il est fier de moi", confiait-elle en septembre dernier dans "50 minutes inside". Et de poursuivre, les larmes aux yeux : "Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas et cet homme, c'est mon autre, voilà. C'est mon pilier, c'est ma force, c'est mon tout. Yoann est mon tout".

Cible de rumeurs en mai dernier

Après être passée par M6, W9 ou encore Direct 8 (aujourd'hui C8), Karine Ferri officie sur TF1. Elle est d'ailleurs l'un des visages incontournables de la chaîne, elle qui présente plusieurs programmes, dont Le Loto. Elle coanime aussi "The Voice" depuis la saison 2 au côté de Nikos Aliagas. En mai dernier, des rumeurs ont laissé entendre qu'elle souhaitait quitter le programme. Pour laprovince.be, la maman de 37 ans a réagi. "Je n'ai AUCUNE envie d'arrêter 'The Voice'. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler avec cette famille depuis des années et je reste émerveillée par les talents qu'on arrive encore à trouver. Il n'y a aucune lassitude et aucune envie de quitter le programme", assurait-elle.

Pour le lancement de cette édition 2020 de "The Voice", les téléspectateurs devraient donc bel et bien retrouver Karine Ferri dans l'émission. Mais attention, l'animatrice ne sera pas présente dès le début de la compétition, comme l'a souligné TF1 à Voici en décembre dernier. "La première chaîne a confirmé que, comme chaque année, Karine Ferri ne serait pas présente sur les auditions à l'aveugle, mais bien sur les directs", ont précisé nos confrères.

Par Clara P