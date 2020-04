The Voice 2020 : La suite reportée, Nikos Aliagas en dit plus

La saison 9 de The Voice ne cesse de faire parler d’elle. Alors que depuis plusieurs semaines Amel Bent est la cible de violentes critiques de la part des internautes concernant ses choix dans le programme musical, TF1 diffusait ce samedi 25 avril la dernière salve des KO de The Voice, qui était centrée sur l’équipe de Pascal Obispo. Et alors que les demi-finales devaient avoir lieu en direct les 2 et 9 mai prochains au Palais des sports, l’épidémie de coronavirus a fait changer les plans de TF1. A la fin des KO de Pascal Obispo, Nikos Aliagas a adressé un message aux téléspectateurs expliquant le report de l’émission pour une durée indéterminée : "Vous venez d’assister à la dernière émission enregistrée de The Voice avant la prochaine étape, c’est-à-dire la demi-finale en direct. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en raison des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19, aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct tant attendus, et nous le regrettons (…) Nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison, dès qu’il nous sera permis de le faire".

Des directs en septembre ?

Emmanuel Macron a en effet annoncé le 13 avril dernier le prolongement du confinement en France jusqu’au 11 mai prochain, ainsi que l’interdiction des festivals, concerts et rassemblements jusqu’à la mi-juillet. Face à cette nouvelle, les directs de la saison 9 de The Voice ne pourront sans doute n’avoir lieu qu’au mois de septembre. Début avril, Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions de TF1, expliquait au Parisien : "Soit on est confiné, soit on ne l’est pas. The Voice exige un minimum de qualité. On préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée. On a déjà nos candidats, nos coachs, on est prêts ! Si nous n’avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire".

Par Alexia Felix