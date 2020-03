The Voice 2020 : le prix de la tenue d’Amel Bent dévoilé

Comme souvent dans les émissions de télévision, les tenues des présentateurs et des jurés sont passées à la loupe. C'est le cas en particulier des looks d'Amel Bent, comme ceux des autres jurés de "The Voice. Le 18 janvier dernier déjà, Amel Bent se faisait remarquer dans une robe rouge en velours signée Alexandre Vauthier et son décolleté plongeant. Le prix ? 1 566 euros. A cela s’ajoutait une paire de chaussures Yves Saint Laurent d’une valeur de 890 euros.

La tenue d’Amel Bent divise les internautes

Dimanche 8 mars, le prix de la tenue que portait Amel Bent lors des battles de "The Voice" samedi soir lors du prime, vient d’être dévoilé. C’est le compte Instagram amel.mode qui décrypte tous les looks de la chanteuse qui donne l’info. Amel Bent portait une chemise bariolée en soie de Gianni Versace et une paire de cuissardes à talons hauts Le Silla. Le prix de cette tenue ? Comptez 1 800 euros pour la chemise et 910 euros pour les chaussures. Sur Twitter, les avis sont partagés. Il y en a qui sont sous le charme comme DemonSlayer4L "Totalement en admiration devant la tenue d’Amel Bent" et ceux qui trouvent qu’elle est très mal habillée. "Les bottes d’Amel Bent on en parle ou pas du tout ?" se moque Delphine. "Qui peut trouver un styliste pour Amel Bent?", tacle Chloé.

Sachez que les tenues des jurés de "The Voice" sont toutes concoctées par des stylistes maison et validées ensuite par la production de l’émission. Amel Bent est ainsi habillée par Sylvaine Colin. Son rôle est de choisir une tenue adéquate avec la personne, dans laquelle elle se sente à l’aise. Pour cela, elle discute en amont avec les artistes pour apprendre à connaître leur univers explique-t-elle dans les colonnes du Figaro. "La tenue doit être agréable à porter pour eux et à regarder pour les téléspectateurs. Ils doivent se sentir beaux. En aucun cas cela doit être un costume, un déguisement", conclut la styliste.

Par Mélanie C.