The Voice 2020 : les directs annulés à cause du coronavirus ?

Pour cette neuvième saison de "The Voice", TF1 avait parié gros. En plus d’un tout nouveau jury (Amel Bent, Pascal Obispo, Lara Fabian et Marc Lavoine) la production avait décidé de modifier les règles et de revenir aux fondamentaux. Fini le repêchage lors des battles. Le candidat non-retenu est définitivement éliminé. Exit également le vol des talents entre coachs. Quant aux KO, la nouveauté est qu’ils arrivent après les battles. The Voice misait gros également sur les directs. Les primes devaient se dérouler pour la première fois cette année dans une salle de concert. Les noms du Palais des Sports de Paris ou du Dôme de Paris avaient été évoqués. Mais l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier a contraint TF1 a annulé les tournages. D’après les informations du Nouvel Obs en date du 17 mars, ceux-ci sont suspendus.

Comment le gagnant de The Voice 2020 va-t-il être désigné ?

"La saison 5 de ‘Ninja Warrior’ présentée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, est annulée. Idem pour les tournages de ‘District Z’ produit par Arthur et de ‘The Voice’. Le concours devait se tenir en direct du Dôme de Paris", rapporte l’article de TéléObs. Alors comment le gagnant de "The Voice" va être désigné ? Pour l’instant, TF1 n’a pas communiqué sur le sujet. Actuellement les battles battent leur plein puis suivront les KO soit encore un mois de diffusion d’émissions enregistrées. Ce qui laisse certainement le temps à la production de "The Voice" et à TF1 de s’organiser. À noter que toutes les chaînes de télévision ont chamboulé leurs programmes pour respecter les mesures liées à la propagation du coronavirus : suppression du public, disparition des chroniqueurs, télétravail et visioconférence.

Par Ambre L