The Voice 2020 : Marc Lavoine bouleversé par un candidat, il se confie sur sa femme décédée

La soirée du samedi 1 février a été riche en émotions. Le troisième numéro de "The Voice" a été diffusé sur TF1 en prime time et le jury a été ému par de nombreux candidats venus prouver leur talent devant la France entière. D'ailleurs, un jeune homme a particulièrement retenu l'attention du public et a bouleversé un des membres du jury. En entendant le prestation de Ifé, originaire du Bénin qui a interprété "Drowning" de Mick Jenkins, Marc Lavoine n'a pas pu cacher son émotion. Après son émouvante interprétation, le jeune talent de la soirée a expliqué sur le plateau avoir perdu son petit frère d'un accident de voiture, trois ans auparavant et que c'était pour cette raison qu'il s'était réfugié dans la chanson. Ses confidences ont touché droit au cœur Marc Lavoine qui a évoqué la mort de sa première femme, en 2017, des suites d'un cancer.

"Les larmes aux yeux"

Marc Lavoine a fait de bouleversantes confidences sur sa première épouse, prénommée Pascale, à Ifé, juste après sa prestation sur le plateau de "The Voice". Il a expliqué : "Je ne vais pas te sortir les violons. Moi j'ai un fils qui a 33 ans qui a nos couleurs à nous deux. Il écoute la musique que tu joues. Sa mère l'écoutait aussi. Moi j'adore la musique que tu fais et c'est la musique que j'écoute (...) Ça donnerait du sens à mon histoire aussi.". Ce moment de partage a particulièrement marqué le candidat qui est revenu sur cette minute qui pourrait changer le cours de sa vie à Télé Loisirs : "J’ai été tellement étonné de le voir les larmes aux yeux… Je ne pensais pas que c'était quelqu'un d'aussi émotif. Il m'a tout de suite considéré comme quelqu'un de sa famille". Une belle histoire devrait démarrer entre le candidat et son nouveau coach.

AVANT-PREMIÈRE - Ifè va faire TREMBLER le plateau de #TheVoice samedi soir ! OH MY GOD.

RDV ce soir dès 21H05 sur TF1 ! https://t.co/iyBc22iRTB — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 1, 2020

Par Solène Sab