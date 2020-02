The Voice 2020 : Nessa révèle pourquoi elle a été insultée après sa participation

Ce samedi 22 février 2020 marque la sixième et dernière soirée d'auditions à l'aveugle. Dans quelques instants, les téléspectateurs découvriront donc quels sont les derniers talents à intégrer les équipes déjà bien remplies de Pascal Obispo, Amel Bent, Lara Fabian et Marc Lavoine.



La soirée qui s'annonce riche en rebondissements et en jolies découvertes va notamment être marquée par le passage de Nessa, une jeune candidate gitane : "Je fais partie de la communauté des gens du voyage. La musique a une place très importante chez les gitans, les hommes chantent beaucoup, les femmes aussi mais à la maison on est assez pudique" déclare la jeune femme dans son portrait.



Nessa insultée suite à sa participation à "The Voice"



En véritable féministe, Nessa entend changer le regard des femmes dans la communauté du voyage. Sa participation au célèbre télé-crochet a d'ailleurs été un véritable premier pas vers la liberté pour elle : "Mon passage dans The Voice a été salvateur. Je suis la personne la plus heureuse du monde depuis que j'ai mis les pieds sur ce plateau. J'ai eu le sentiment de gagner une liberté pour moi mais aussi pour toutes les femmes gitanes qui veulent faire de la musique" a clamé la candidate dans une interview accordée à nos confrères du magazine Closer.



La jeune femme qui est tombée gravement malade il y a deux ans assure également que c'est le chant qui lui a permis de ne pas perdre pied : "Mes proches ont essayé de me dissuader de chanter en public pendant très longtemps. Je leur ai dit : ‘Si je dois à nouveau être soumise et ne pas chanter, autant ne pas me soigner. Je veux cette vie ou je meurs’" explique la candidate.



Nessa qui raconte ensuite avoir été moquée et insultée par plusieurs personnes de sa communauté a finalement pu compter sur le soutien de ses deux parents qui l'accompagneront ce soir sur le plateau : "J'ai été très étonnée de la réaction de mon père. Il m'a applaudie et m'a dit qu'il était fier de moi pour la toute première fois. Cela m'a énormément touchée".

#TheVoice

Elle a décidé de braver les interdits pour venir se présenter face aux coach

Découvrez l’histoire de Nessa et vivez sa reprise de ‘’La Grenade’’ de @claraluciani

Va-t-elle convaincre les coachs de se retourner ?

RDV samedi dès 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/5mkHWIUKL8 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 19, 2020

Par E.S.