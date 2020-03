The Voice 2020 : Nikos Aliagas répond aux internautes furieux par l'arrêt brutal du programme

Comme chaque samedi soir, de nombreux téléspectateurs étaient présents devant leur télévision pour regarder The Voice avec le début des battles. Mais cette fois-ci l'émission était légèrement différente. En effet, cette dernière se termine habituellement vers 23 h 30.

Hier soir les téléspectateurs ont eu la mauvaise surprise de voir qu'à 22 h 30, le programme touchait déjà à sa fin. Ils ont donc vivement réagi sur les réseaux sociaux.

"Je suis en colère TF1 ! Vous auriez pu prévenir que l'émission ne durerait qu'une heure", "C'est moi où ils ont couché les battles inédites de The Voice à 22 h 30 ?"

Avec la crise sanitaire qui touche le monde, et la France actuellement, certains secteurs sont évidemment impactés. Et l'audiovisuel n'est pas épargné. Les chaînes doivent donc revoir tous leurs programmes et leur grille afin de proposer un service des plus optimaux aux Français.

nikos aliagas répond aux téléspectateurs

Niko Aliagas, présentateur phare de l'émission, a décidé de répondre aux différentes questions des internautes. Il a posté un message sur son compte Twitter dans le but de clarifier la situation.

"Oui, l'émission était plus courte ce soir les amis. Pour continuer à vous proposer des numéros inédits le plus longtemps possible, TF1 et Itv Stuidios France n'ont pas opté pour la solution des rediffusions et ont décidé de réduire la durée de l'émission. Merci à tous…".

La chaîne prend donc les devants étant donné que les primes, diffusés en direct, ne pourront sûrement pas être tournés et donc diffusés de si tôt.

Certains internautes ont, malgré cette explication, faits part de leur déception, d'autres se sont montrés plus compréhensif, "C'est compréhensible ! Merci Nikos", a-t-on pu lire.

Par J.F.