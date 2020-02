The Voice 2020 : Pascal Obispo en larmes, la raison dévoilée

"The Voice" a une nouvelle fois suscité toutes les attentions. Ce samedi 15 février, la 5ème session des auditions à l'aveugle a présenté de nouveaux talents qui ont particulièrement émus les quatre coachs de "The Voice". D'ailleurs, après la prestation de Raphaël et ses deux enfants Adrien et Manu, Pascal Obispo a fondu en larmes. Le trio avait opté pour une interprétation personnalisée de Mala Vida de Mano Negra. Pour le père de famille, ce choix est symbolique et l'a expliqué sur le plateau de "The Voice" : "Mes parents sont réfugiés espagnols. Ils ont fui la dictature du général Franco. Ils sont venus en France pour trouver la liberté. C'est un clin d’œil à mes parents donc". Cette histoire a bouleversé Pascal Obispo qui n'a pas pu retenir ses larmes. Il a d'ailleurs expliqué la raison à Télé-Loisirs.fr.

Une histoire qui fait écho à la sienne

Pascal Obispo a surpris les trois autres coachs, le public ainsi que tous les téléspectateurs en s’effondrant après la prestation du trio et la raison est plutôt compréhensible. Il a révélé à Télé-Loisirs : "Mon grand-père, Mariano Obispo a été aussi obligé de s'exiler dans le Médoc comme beaucoup de basques qui ont dû fuir le régime de Franco. Mon grand-père est devenu vigneron, mon père a été élève là-bas. Moi, j'ai pris un autre chemin mais ces racines, je les comprends bien. Ça m'a touché.". C'est l'une des premières fois que le chanteur français se livre sur sa vie personnelle et il a tenu à expliquer pourquoi. Il a continué : "J’ai été particulièrement ébloui par les démonstrations d’honnêteté de Marc, Lara et Amel tout au long de la saison. Je me suis dit : 'Pourquoi ne pas dire les choses que je ressens, raconter mon vécu'. Dans The Voice, on fait face à des talents honnêtes et sincères. Par respect pour les talents, on se doit d’être sincères. C’est intéressant de pouvoir le faire. C'est pour ces raisons que je me suis livré.". L'histoire de Raphaël a donc fait écho à la sienne...

Par Solène Sab