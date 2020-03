The Voice 2020 : pourquoi Lara Fabian a changé les règles de l’émission

La neuvième saison de "The Voice" bat son plein sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, place aux battles. Samedi 7 mars, les talents des quatre jurés (Amel Bent, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian) se sont affrontés lors de duos. Une exception a toutefois été faite pour l’équipe de Lara Fabian. En effet, et pour la première fois dans l’histoire de l’émission, la chanteuse a réuni un nombre impair de talents (13 au lieu de 14). Une configuration qui l’a amenée à réunir le temps d’une chanson trois de ses candidats. Ainsi Cheyenne, Maria et Amaury se sont affrontés sur le titre "You raise me up" de Secret Garden.

Une situation inédite dans l’émission

Si Cheyenne a été sauvée à l’issue de cette prestation, Lara Fabian a bouleversé l’émission au moment de dire adieu à Maria et Amaury. "Nikos, comme vous savez, j’ai fini sur une jambe parce que tous mes camarades ont terminé avec 14 talents, moi seulement avec 13 et j’ai donc été obligée de faire un trio d’une de mes battles. Aux KO (ce qui correspond à l’étape suivante ndlr), je me retrouve avec six talents. Si vous me le permettez, j’aimerais prendre le droit d’en avoir un septième", a-t-elle demandé à Nikos Aliagas. "Aucun problème avec votre choix, car il est justifié", a répondu le présentateur après consultation de la production. Lara Fabian a ainsi choisi de repêcher Maria. "J’ai cru que c’était fini pour moi", a réagi la candidate non voyante et ancienne représentante de l’Irlande au concours de l’Eurovision 1985. Les KO se dérouleront à partir du 27 mars, une épreuve toujours enregistrée.

