The Voice 2020 : pourquoi Lara Fabian a-t-elle fondu en larmes ?

Après avoir représenté l’Irlande à l’Eurovision 1985, Maria Doyle a décidé de se lancer dans l’aventure "The Voice" en France. Ce samedi 18 janvier, cette chanteuse atteinte de cécité faisait partie des premiers candidats de la neuvième saison du télé-crochet à donner de la voix pour les nouveaux coachs : Marc Lavoine, Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. Pour son audition à l’aveugle, Maria Doyle a choisi d’interpréter "Danny Boy". Sa prestation a bouleversé les téléspectateurs. "La voix de Maria Doyle est juste un bijou", "je chiale déjà quelle femme cette Maria Doyle", ont ainsi commenté quelques internautes. Mais sur la scène de "The Voice", un coach n’a pu contenir son émotion et a fondu en larmes. Il s’agit de Lara Fabian, que Maria Doyle a finalement choisie comme coach.

"J’ai cru que j’hallucinais"

Dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs, et dévoilée dans la soirée du samedi 18 janvier, Lara Fabian a expliqué pourquoi Maria Doyle avait eu un tel effet sur elle. "Il faut savoir que cette femme irlandaise (…) a chanté un chant irlandais ‘Danny Boy’ que ma mère adorait", a-t-elle d’abord confié. "Dès les premières secondes, j’ai ressenti quelque chose. Puis j’ai entendu une note et cela m’a directement connectée à une zone de mon enfance, à quelque chose qui m’a fait penser à ma mère que je viens de perdre", a poursuivi l’artiste. En effet, la maman de Lara Fabian – atteinte de la démence à corps de Lewy – a rendu son dernier souffle en mars 2019. L’interprète de "Je t’aime" a ajouté que l’émotion ne s’était pas arrêtée là. "[Maria Doyle] m’a dit son véritable prénom, Véronique. J’ai cru que j’hallucinais car elle porte le même prénom que ma mère. Et puis elle m’a serrée dans ses bras et là j’ai perdu la carte", s’est remémorée l’épouse de Gabriele Di Giorgio. Et de conclure : "Elle avait vraiment énergiquement et physiquement toutes les allures de ma maman que je viens de perdre".

Je chiale déjà Quelle femme cette Maria Doyle #TheVoice — Yohann (@LuckyYoplay) January 18, 2020

La voix de Maria Doyle est juste un bijou ! #TheVoice — Anthony DEZAN (@DEZANAnthony) January 18, 2020

Par Laura C-M