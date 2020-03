The Voice 2020 : pourquoi TF1 a coupé les émissions

Face au confinement lié au coronavirus, la télévision s'adapte. Dans ce contexte, The Voice a été impacté en raison des tournages interrompus. Toujours en diffusion, les émissions déjà enregistrées subissent quelques changements depuis le samedi 21 mars. les téléspectateurs ont en effet découvert un programme raccourci d'une heure. Ce choix a pour objectif de permettre aux émissions d'être diffusées pendant plus de semaines que prévu. "Pour continuer à vous proposer des numéros inédits le plus longtemps possible, TF1 et ITV Studios n'ont pas opté pour la solution des rediffusions et ont décidé de réduire la durée de l'émission", a expliqué Nikos Aliagas sur Twitter.

Les émissions de "The Voice" décalées

Dans l'incertitude du temps de confinement, les dates des différentes émissions se retrouvent décalées. "The Voice devait durer 14 semaines cette année. On en fera 17", a indiqué TF1 au Parisien. Les battles vont durer jusqu'au 28 mars, puis les K.O. seront divisés en quatre émissions contre deux habituellement. Pour la demi-finale et la finale qui se déroulent en direct, leur organisation est encore incertaine. La question de savoir si les émissions auront lieu face à un public se pose encore chez TF1. "On ne sait pas encore. Plusieurs hypothèses sont envisagées mais on avance comme pour le reste au jour le jour, en fonction des directives gouvernementales", a assuré la chaîne privée. Les fans vont en tout cas pouvoir profiter de The Voice plus longtemps.

Par Marie Merlet