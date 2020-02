The Voice 2020 : quand auront lieu les battles ?

La sélection des talents se poursuit toujours dans "The Voice". Pour le cinquième prime de cette saison 9 ce samedi 15 février, les candidats vont de nouveau tenter d'intégrer les équipes d'Amel Bent, Pascal Obispo, Lara Fabian et Marc Lavoine. Si les coachs ont déjà des équipes bien remplies, il reste encore quelques places pour former des groupes de 14 talents. Ils pourront ensuite accéder à la deuxième étape du concours : les Battles. Déjà enregistrées tout comme les KO, les émissions seront diffusées sur TF1 à partir du 29 février. Mais contrairement aux précédentes saisons, le vol de talents n'existera plus.

Plus de vol de talents

"À l’issue des Auditions à l’aveugle, les équipes ne pourront plus évoluer parce qu’aucun vol de talent ne sera possible par la suite ni aux Battles ni pendant les KO", a indiqué TF1. Sans cette seconde chance, les candidats vont être davantage mis à l'épreuve. Lorsque les dernières sélections seront effectuées avec les Battles et les KO, les heureux candidats vont pouvoir chanter en live lors des prime times en direct. Les émissions se dérouleront au Palais des sports devant 4000 spectateurs, avait révélé Amel Bent sur Instagram. À l’issue de la demi-finale, les talents seront entre les mains des téléspectateurs qui vont devoir choisir les 4 finalistes. Mais avant d'en arriver là, les candidats vont devoir surmonter chaque épreuve ces prochaines semaines.

Par Marie Merlet