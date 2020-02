The Voice 2020 : que remporte vraiment le gagnant ?

Samedi 22 février à partir de 21h05, la sixième session des auditions à l'aveugle se poursuit dans "The Voice". L'occasion pour les téléspectateurs et les coachs – ils sont quatre : Pascal Obispo, Lara Fabian, Amel Bent et Marc Lavoine – de découvrir de nouvelles pépites aux voix plus belles les unes que les autres. Jusque-là, l'émission de TF1 a tenu toutes ses promesses. La prestation d'un père et de ses deux fils a fait fondre en larmes Pascal Obispo. Masi il n'est pas le seul. Lara Fabian a également versé quelques larmes sur le plateau face à la prestation de Maria Doyle qui a rejoint son équipe. Chaque coach s'est retrouvé ému à un moment de la compétition. "The Voice" bat son plein, les battle débutent d'ailleurs le 29 février prochain. Mais que gagne vraiment le vainqueur de l'émission ?

Des semaines de compétition et un énorme cadeau à la clé

"The Voice" est une émission qui fonctionne. Le télé-crochet a permis de révéler de nombreux chanteurs tels que Louane, Kendji Girac, Amir ou encore les Fréro Delavega. Les candidats se défient semaine après semaine pour espérer remporter le titre de "plus belle voix de l'année". Et ce n'est pas tout ! TF1 qui diffuse l'émission et la société de production ITV Studio offrent l'enregistrement d'un album sous le label Universal Music France à celui qui remportera les suffrages. Une victoire assure donc la réalisation d'un album au vainqueur. Dernier exemple en date, la sortie en janvier dernier du premier single de Whitney, grande gagnante de l'édition 2019, intitulé "On a oublié". L'album de la jeune femme est attendu courant 2020.

Par Valentine V.